Mondo-lehdessä toimittaja-juontaja Kimmo Ohtonen toteaa, että Kuusamon karhuilla on tehty samaa bisnestä kuin Intian työnorsuilla.

”Eläinten hyvinvointi on noussut vahvasti esiin puheenaiheena 2000-luvun aikana. Yhä useampi matkailija on myös reissuillaan sen suhteen hereillä.”

”Taannoin uutisiksi nousivat Thaimaan jotkin temppelit, joissa turisteille on tarjottu tiikerien silittelyä. Näitä paikkoja on epäilty myös laittomasta eläinkaupasta. Intian ja Nepalin työ­norsujen huono kohtelu on ollut otsikoissa jo vuosien ajan. Kun valveutuneet matkailijat ovat äänestäneet lompakoillaan ja media on pitänyt ongelmia esillä, paikalliset ovat joutuneet muuttamaan tapojaan.”

”Usein kyse ei ole ollut julmuudesta vaan tiedonpuutteesta, köyhyydestä, korruptiosta sekä siitä, että monet turistit ovat yhä valmiita maksamaan elämyksistä.”

”Olen omilla matkoillani havainnut joskus ’eettisyyspesua’ eläinten olojen suhteen. – – Paikalliset yrittäjät luottavat siihen, että matkailijat ovat niin lumoutuneita näkemästään, että heidän puistojensa lavastettu vastuullisuus käy kaupaksi.”

”Samoja ongelmia löytyy Suomestakin. Paljonpuhuva esimerkki ovat epäkohdat, jotka ovat nousseet esille Kuusamon suurpetokeskuksessa.”

”Olen nähnyt tuon keskuksen toimintaa itsekin. Opittuani jotakin omista, aiemmista virhearvioinneistani, olen miettinyt, miten usein paheksumme jotakin puuhaa yhdessä paikassa mutta toisaalla emme ainoastaan hyväksy vaan suorastaan hullaannumme. – – Vanha viisaus sanoo, että hyvän­tekeväisyyden tulisi alkaa kotoa. Tämä pätee myös vastuullisessa matkailussa.”

Apu-lehdessä psykiatrisen vankisairaalan asiantuntijaylilääkäri Hannu Lauerma kirjoittaa, että metsästyksestä on hyötyä.

”Näin syksyllä on monien riista­eläinten metsästyskausi alkanut. Sen seurauksena lisääntyy luonnossa liikkuminen elämyksineen ja terveyshyötyineen, ja ruokapöytiin päätyy ekologisinta mahdollista liharavintoa, vieläpä melko vähärasvaista. Lihankasvatuksen hiilijalanjäljestä ei tarvitse kantaa murhetta, kun metsästys keskittyy paljolti kunkin kotinurkille eikä paljoa lisää autoliikennettä.”

”Yksi metsästyksen vastustamiseen liittyvä harha on se, että se olisi julmaa. No, riistaeläimet eivät luonnonoloissa kuole kipulääkittyinä saattohoidossa, vaan nääntymällä tai joutumalla pedon raatelemiksi. Harkittu riistalaukaus on helpoin ja kaunein mahdollinen kuolema.”

”Suomi on metsästäjien asuttama maa, ja metsästyksen jatkuminen palvelee myös ampumataidon ylläpitämistä ja liikenneturvallisuutta.”