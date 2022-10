Jos Kivikon hiihtohallin lämpötilaa vaihdeltaisiin, keinolumi muuttuisi luistavammaksi samalla tavoin kuin lumi ulkona.

Ulkoilmaurheilua kuten luistelua, jääpelejä ja yleisurheilua harrastetaan myös sisällä. Viime aikoina hiihtämistä on viety sisätiloihin. Niin myös Helsingissä. Nyt Helsingin kaupunki on kertonut, että tämä talvi on viimeinen, jolloin hiihdetään Kivikon hiihtohallissa. Perusteluksi hiihdon lopettamiselle on kerrottu energian hinnan nousun vaatimat säästöt.

Tero Hakola kommentoi kolumnissaan (HS 20.10.) hallin sulkemista sanoen, että ”hiihtäminen on hauskinta ulkona” ja ”hiihtohallissa lumikin on erilaista”.

Monen mielestä esimerkiksi soutaminen on hauskinta ulkona järvellä tai merellä. Ei silti kyseenalaisteta, etteikö voi ihan mielellään soutaa sisätiloissa kuntosalin tai kodin soutulaitteella.

Yksi syy Kivikon hallin lumen erilaisuuteen on hallissa pidetty vakiolämpötila –2 astetta. Jos hallin lämpötilaa vaihdeltaisiin, sen keinolumi muuttuisi luistavammaksi samalla tavoin kuin lumi ulkona.

Halliin on tulossa mahdollisesti jääurheilua hiihdon tilalle. Muutos vaatisi rakennustöitä. Onkohan käymässä niin, että energiaa kuluisi entiseen malliin, vaikka sisähiihto lopetettaisiin?

Kyösti Poutiainen

Vantaa

