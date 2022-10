”Markkinaehtoisuus” on asia, jota on vaikea järkevästi soveltaa asukaspysäköintihinnoitteluun.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina 23.10., että myös Sdp kannattaa asukaspysäköinnin suuria korotuksia. Näin ei kuitenkaan ole ainakaan yksimielisesti. Perusteet, joilla korotusta kannatetaan ovat kestämättömiä.

”Markkinaehtoisuus” on asia, jota on vaikea järkevästi soveltaa asukaspysäköintihinnoitteluun. On turha puhua kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta silloin, kun tarjontaa yksipuolisesti supistetaan koko ajan kaupungin vähentäessä asukaspysäköintiin tarjolla olevien paikkojen määrää.

Kysynnän supistaminen tarkoittaa näin ollen sitä, että asukaspysäköinti varataan vain varakkaampien autoilijoiden käyttöön ja vähemmän ansaitsevat autonomistajat pakotetaan joko luopumaan autosta tai muuttamaan pois kantakaupungista.

Asukaspysäköinnin suhdetta joukkoliikenteeseen tulee pohtia perustellummin. Tavoitteena tulee olla yksityisautoilun tarpeen vähentäminen, mutta siihen tarvitaan laaja-alaisempaa niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudelliset seuraukset huomioivaa keinojen pohdintaa. Kaupungin pysäköintipolitiikka tarvitsee perusteellisen ja kokonaisvaltaisen tarkastelun ennen kuin nyt esitettyihin muutoksiin ryhdytään.

Erkki Tuomioja

kaupunginvaltuutettu (sd), Helsinki

