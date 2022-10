Kirja-ala on siirtymässä alustatalouden jakelu- ja ansaintamalliin. Kirjailijalle ja muille alan arvonluojille ei tässä pelissä jää paljoa käteen.

Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Ilmi Villacís toivoi mielipidekirjoituksessaan (HS 23.10.) valtion kirjallisuuspoliittista ohjelmaa, joka varmistaisi korkealuokkaisen kirjallisuuden ilmestymisen myös tulevaisuudessa. Hän on täysin oikeassa.

Kirja-ala on siirtymässä alustatalouden jakelu- ja ansaintamalliin. Se tarkoittaa käytännössä, että syntyy jakeluportaan välimies, joka pystyy kaappaamaan huomion monopolin ja omimaan kirjailijoiden, kääntäjien ja kustantajien työn tuottaman arvon. Huomiosta kilpailevilla alustayhtiöillä ei välttämättä ole paljonkaan tekemistä kustantamisen kanssa. Esimerkiksi ruotsalainen puhdas alustayhtiö Storytel osti hiljattain suomalaiskustantamo Gummeruksen, jonka kirjailijoiden ja kääntäjien työtä jakelee nyt verkossa. Kirjailijalle ja muille alan arvonluojille ei tässä pelissä jää paljoa käteen.

Samalla höpistään kirjallisuuden ”paluusta leirinuotiolle” äänikirjojen kautta. Sotketaan siis muoto ja jakelu. Ja näin on katse suunnattu muualle, kun alan luomasta arvosta puhalletaan niin suuri siivu kuin suinkin voidaan.

Tällainen toimintamalli ei ole kestävä. Kestämättömyys tarkoittaa, että kirjalla ei ole jatkuvuutta, tulevaisuutta. Kirja syntyy kirjailijan työstä, ja hänen on voitava sillä elää. Vastaavasti suomentajille on voitava maksaa kilpailukykyinen korvaus työstään, tai heidän on etsiydyttävä muihin töihin. Myös kustantamot tuovat kirjaan panoksensa ennen kuin se on valmis lukijan käteen, olipa formaatti mikä tahansa. Näiden kaikkien toimijoiden työn on oltava kestävällä pohjalla.

Murroksen suuruutta kuvaa, että viime vuonna kolmasosa euromääräisestä kirjamyynnistä oli sähköistä, eikä kasvu näytä päättyvän. Tällainen murros edellyttää paitsi alustayhtiöiden sääntelyä myös koko kirjallisuuspolitiikan miettimistä uudelleen.

Kuten Villacís toteaa, kyse on kirjallisuuden välittämien uusien ajatusten synnyttämästä sivistyksestä, jolla on laajat säteilyvaikutukset henkisestä vireydestä yhteiskunnan kestävyyteen, demokratiaan ja talouteen. Jos tämä ajatusten virta katkeaa, vaikutukset voivat olla ennakoimattomat.

Terve kirjallisuuden ekosysteemi edellyttää hyvinvoivaa ja korkealuokkaista sekä kotimaista että suomennettua tieto- ja kaunokirjallisuutta.

On luotava kansallinen kirjallisuuspoliittinen ohjelma, joka huomioi sekä kirjallisuudenlajit että niiden keskeiset tekijät tasapuolisesti saman ekosysteemin avainlajeina ja keskeisinä sivistyksen välittäjinä. Samalla sen on tunnistettava haasteet, joita alustatalouteen siirtyminen ja digitalisaatio alan tekijöille tuottaa. Ohjelman tavoitteena on oltava alan korkealuokkaisten, uusia ja tärkeitä ajatuksia ja näkökulmia välittävien kirjojen nopea ja kestävä tuottaminen suomalaisten saataville.

Kirjan tulevaisuus on turvattava.

Juha Pietiläinen

tietokirjallisuuden suomentaja

Helsinki

