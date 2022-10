Ranskan ja Saksan akseli on heikentynyt. Italia suuntaa oikealle ja EU-kriittiseen suuntaan. Ranskan rooli ja valta kasvavat.

Euroopan unioni uudistuu kriiseissä. Ja kriisejä taas riittää. Uudistaminen vaatii poliittista johtajuutta. Sitä ei ole Euroopassa liikaa.

Euroopan unionia yritetään muokata sellaiseksi, että se olisi sotilaallisesti tehokkaampi ja taloudellisesti yhtenäisempi. Euroopalle pitäisi luoda myös jonkinlainen yhteinen käsitys energiapolitiikasta sekä siitä, miten energiakriisi voitetaan hajottamatta unionia. Ukrainaa tulisi avustaa, Venäjää pitäisi vastustaa, ja unionin talouskuria koskevat säännöt olisi uudistettava. EU:n on pakko päättää, jatkaako se yhä syvemmälle kasvavien yhteisten taloudellisten vastuiden tiellä – esimerkiksi ottamalla lisää yhteisvelkaa.

Remonteissa muuttuvat koko järjestelmän perusrakenteetkin. Urakkaa ei voi jättää komissiolle, vaikka sille onkin viime aikoina työnnelty hoidettavaksi yhä enemmän asioita.

Perinteinen Saksan ja Ranskan yhteistyö on heikentynyt, kun Saksan poliittinen johtajuus on yleisesti heikentynyt. Kun Italiaa johti pääministeri Mario Draghi, Ranskan presidentti Emmanuel Macron nosti Italiaa Ranskan rinnalle. Sitten Italiaan syntyi hallitus, jonka EU-kriittisyys ja oikeistopopulistisuus ei sovi Macronin eurooppalaisiin piirustuksiin. Johtajuus jää entistä selvemmin Ranskalle. Se taas näyttää Ranskalle sopivan.

Macron naulasi ensimmäisen valtakautensa alussa Sorbonnen yliopiston oveen EU:n uskonpuhdistuksen teesinsä: rajavalvontaa on tiukennettava, yhteisöverotusta yhtenäistettävä ja puolustusta lujitettava – ja euroalueelle on luotava oma budjetti, jota käytettäisiin muun muassa turvallisuuden, kilpailukyvyn sekä ilmastopolitiikan vahvistamiseen.

Suomalaiset EU-pakanat nauroivat Macronin puheelle ja uskoivat, että saksalainen tiukan talouden ja poliittisen kitsauden Maginot-linja pitää. Ei pidä. Monet Macronin ideoista ovat toteutuneet. Nyt kriisiaika ajaa niitä eteenpäin, ja Macron luo lisää visioita. Niitä huomaa vaikka tuoreesta Les Echos -lehden pitkästä haastattelusta. Uutistoimistot nostivat haastattelusta esille sen, että Macron varoitteli rahapolitiikan tekijöitä vahingoittamasta Euroopan taloutta korkojen nostoilla. Tämä näkemys EKP:n roolista on kuitenkin hyvin tuttu ja perinteinen ranskalainen.

” Twiitti ei riitä Suomen EU-linjaksi.

Kiinnostavaa on Macronin yhä vahvistuva protektionistisuus. Haastattelu lähtee sähköautoista, niiden tuotannosta ja autojen kotimaisuusasteen nostamisesta, mutta kasvaa yleisemmäksi.

Macron muistuttaa, että sekä Kiina että Yhdysvallatkin suosivat ja tukevat kotimaista tuotantoa. ”Meidän on herättävä. Amerikkalaiset ja kiinalaiset eivät tarjoa meille lahjoja. Euroopan on vastattava voimakkaasti ja nopeasti. Me emme voi olla ainoa alue, ilmastopolitiikassa hyveellisin, joka ajattelee, että ei ole olemassa eurooppalaista etuoikeutta.” Macron tiivistää, että Euroopan on nyt tehtävä kovia itsesuojelupäätöksiä taloudellista solidaarisuutta ja energiaa koskevissa asioissa.

Kun Ranskan johtajat puhuvat ”Euroopan edusta”, he tarkoittavat usein Ranskan poliittista ja taloudellista etua. Se on joskus yhtenevä Suomen edun kanssa, joskus ei. Naiiviuden aika on ohi, ja Kiinaan on suhtauduttava myös uhkana. Valtion tukiin, yhteisvelkoihin ja protektionismiin turvautuva Euroopan unioni voi toisaalta käpristyä suojelemaan suurten maiden ja niiden suuryritysten etua. Sellainen unioni ei olisi vapaata markkinataloutta tarvitsevan pienen vientimaan etu.

Suomalainen EU-politiikka on reaktiivista. Muut tekevät aloitteet ja suomalaiset kertovat, miksi tämä tai tuo ei käy. Macronin näkemyksiä on nyt monta kertaa kuultu. Missä ovat Suomen hallituksen isot kehittävät linjaukset, naulat ja EU-johtajuus? Virkkeen mittaiset twiitit hallituksen ulottumattomissa olevasta rahapolitiikasta eivät ole sellaisia.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja