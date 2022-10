Tiedemaailman tutkimustulokset, johtopäätökset ja varoitukset ilmastokriisin ja luontokadon seurauksista sivuutetaan, samoin kansalaisten laaja tuki suojelutoimille.

Eduskunta on hiljattain käsitellyt kolmea kansalaisaloitetta, joissa kaikissa päädyttiin luonnonsuojelun kannalta kielteiseen lopputulokseen. Suden ”kannanhoidollinen” metsästys halutaan aloittaa, samoin valkoposkihanhien tappaminen haittojen torjumiseksi. Verkkokalastuksen rajoittaminen saimaannorpan suojelemiseksi tyrmättiin.

Samaan sarjaan kuuluu vielä järjettömien ja saastuttavien ilotulitteiden käytön rajoittamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen hylkääminen. Vielä on käsittelyssä uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseen tähtäävä kansalaisaloite, joka varmaankin kokee samanlaisen täystyrmäyksen kuin edellä mainitut.

Hallituksen esitykset luonnonsuojelu-, kaivos- ja eläinten hyvinvointia käsitteleviksi laeiksi ovat eduskunnan käsittelyssä. Niitä kaikkia heikennettiin merkittävästi jo valmisteluvaiheessa. EU:n luonnon ennallistamista koskeva asetusluonnos on kohdannut kiukkuista vastustusta ”Suomen metsien puolustamiseksi”, vaikka oikea termi olisi Suomen metsänomistajien ja metsäteollisuuden puolustaminen. Tarkoituksena kuitenkin on yhteisesti korjata yhdessä aiheutettuja vahinkoja eurooppalaiselle luonnolle.

Hakkuiden lisääntyminen on edessä, kun Rauman suursaha ja Kemin sellutehdasjätti aloittavat täystehoisen tuotannon samalla, kun puuntuonti Venäjältä on loppunut määräämättömäksi ajaksi. Suunnittelupöydillä ovat vielä ainakin Paltamon ja Haapaveden sellutehtaat. Metsien hiilinielut hupenevat olemattomiin, ja koko maankäyttösektori on muuttumassa päästölähteeksi.

Evon tiedekansallispuiston perustaminen on pysähdyksissä, eikä valtion maiden arvokkaiden metsäkohteiden (runsaat 5 000 hehtaaria) suojelu ole edennyt mihinkään. Turvetuotantoa ja turvepeltojen käyttöä yhä vain jatketaan.

Ruotsin konservatiivien innoittamana keskustapuolue on nostanut esiin ikiaikaisen haaveensa ympäristöministeriön lakkauttamisesta. Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) onkin onnistuneesti tiivistänyt puolueen luonnonsuojelupolitiikan ”nappi otsaan vaan” -lausunnollaan.

Suomen ympäristöpolitiikka näyttää taantuvan jonnekin 1960-luvulle. Lupauksia, julkilausumia ja korulauseita riittää, päätöksiä ja tekoja ei niinkään. Tiedemaailman tutkimustulokset, johtopäätökset ja varoitukset ilmastokriisin ja luontokadon seurauksista sivuutetaan, samoin kansalaisten laaja tuki suojelutoimille.

Vajaan puolen vuoden päästä pidettävissä eduskuntavaaleissa luontokadosta ja ilmastokriisistä huolestuneiden äänestäjien kannattaa tarkkaan valita ne ehdokkaat, jotka ovat oikeasti valmiita ratkomaan näitä planeetan olemassaolon kannalta kohtalonkysymyksiä.

Esko Joutsamo

Kerava

