Viimeisenä kauhanvarressa olleen kylpijän tulisi hakea kiuluun vettä, jos vesi on lopuillaan.

Suomalaiseen saunakulttuuriin kuuluva ikiaikainen kirjoittamaton sääntö on, että viimeisenä kauhanvarressa ollut kylpijä lähtiessään käy hakemassa kiuluun vettä, jos vesi on lopuillaan siten, ettei seuraaville kylpijöille jää tarpeeksi vettä kohtuullisen mittaiseen löylyttelyyn. Tämän opettivat minulle ja varmasti kaikille muillekin vanhemmat ihmiset ainakin vielä 1980-luvulla.

Tämä tapa on havaintojeni mukaan yleisistä saunoista harmillisesti likipitäen hävinnyt parinkymmenen viime vuoden aikana. Kun menee tyhjään saunaan uimahallissa tai kylpylöissä, voi odottaa, että kiulu on tyhjä tai pohjalla on vain tilkkanen vettä.

Lähtijän kuuluu myös ojentaa sanko jollekulle lauteille jäävälle. Vanhempi väki voi nämä tavat vielä osata, mutta eivät hekään aina. Joskus törmää jopa siihen, että löylynheittäjä lähtee pois ja jättää paikalleen tyhjän kiulun, vaikka lauteille jää istumaan muita.

Onneksi poikkeuksiakin vielä on. Olin syyslomalla menossa Aulangon kylpylän saunaan, kun noin 20-vuotias nuori mies tuli saunasta, täytti kiulun piripintaan ja vei sen tyhjään saunaan vain palatakseen itse suihkutiloihin. Ilahduin asiasta kovasti ja tietenkin kiitin. Tämä lämmitti loppupäivän mieltäni kuin höyryävä kiuas. Olisi ollut mukava jäädä lauteille jutustelemaan hänen kanssaan ikiaikaisesta ja nykyisestä suomalaisesta saunakulttuurista.

Toisten huomioon ottaminen on helppoa, kun vain osaa, myös saunoissa. Tästä pienestä mutta tärkeästä eleestä pitäisi olla turha laatia ohjeistusta seinälle.

Joni Siikavirta

varatuomari, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.