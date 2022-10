Verovälttelytarkoituksessa tehtyjä keinotekoisia maastamuuttotilanteita on verovalvonnassa havaittu viime vuosina aikaisempaa enemmän.

Pääkirjoituksessa (HS 19.10.) kirjoitettiin voimakkain sanakääntein arvonnousuverosta. Kirjoituksessa väitettiin lainsäädännön arviointineuvoston antaneen tyrmäyksensä verolle. Näin ei ole. Arviointineuvosto on kehottanut hallitusta tietyiltä osin korjaamaan lakiesitystä, samalla tavalla kuin se on esittänyt korjauksia lukuisiin muihinkin sääntelyhankkeisiin.

Helsingin Sanomissa on sinnikkäästi käytetty arvonnousuverosta huonosti kuvaavaa nimitystä maastamuuttovero. Toisin kuin pääkirjoituksessa väitettiin, hallitus ei ole laittamassa verolle omaisuutta, joka on jäänyt Suomeen kasvamaan omistajan muutettua ulkomaille. Arvonnousuvero kohdistuu ennen muuttoa Suomessa kertyneisiin verottamattomiin arvonnousuihin.

Arvonnousuveron tavoite on hyvin yksinkertainen: ne, jotka muuton jälkeen luovuttavat Suomessa kertynyttä omaisuutta, maksavat saman veron kuin ne, jotka luovuttavat omaisuutta Suomessa. Vero tiivistää veropohjaa ja ehkäisee verovälttelyä. Suomen on syytä turvata veropohjaansa: verovälttelytarkoituksessa tehtyjä keinotekoisia maastamuuttotilanteita on verovalvonnassa havaittu viime vuosina aikaisempaa enemmän.

Arvonnousuveroa on valmisteltu pitkään, ja siitä julkaistiin jo vuonna 2020 valtiovarainministeriön laaja selvitys. Selvityksen lopputulemana todettiin, että vastaava vero on käytössä suurimmassa osassa Suomen verrokkimaista ja että se voitaisiin toteuttaa Suomessakin. Silti ministeriö esitti omana näkemyksenään sääntelytoimenpiteistä pidättäytymistä ja kansainvälisen kehityksen seuraamista.

Pääkirjoituksessa paheksuttiin sitä, että hallitus ei ole halunnut jäädä odottelemaan vaan on pitänyt kiinni vaalien jälkeen sovitusta hallitusohjelmakirjauksesta. Lehti vaati hallitusta laittamaan ”räpellyksen hyllylle”. Ministeriöllä on oikeus näkemykseensä, samoin Helsingin Sanomilla. Onneksi laeista kuitenkin päättää kansalaisten valitsema eduskunta.

Saara Hietanen

veroasiantuntija, Finnwatch

