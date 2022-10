Kukaan ei tunnu ottavan kokonaisvastuuta yksittäisen henkilön palkasta.

Helsingin kaupungilla on ollut ongelmia palkanmaksussa.

Kuvittele tilanne, että opettajan palkassasi ei ole mitään oikein: ei veroprosentti, ei tuntimäärä, eivät lisät, ei työkokemus, ei kelpoisuus.

Kuvittele, että olet soittanut viisi kertaa Helsingin kaupungin palkka-asioihin viiden viikon aikana ja että olet koittanut oikaista palkkaasi myös sähköpostitse. Rehtorikin on ollut yhteydessä palkoista vastaaviin henkilöihin useamman kerran.

Viiteen kertaan sinulle on luvattu, että laitetaan asia kiireelliseksi ja menee muutama päivä. Mitä on tapahtunut? Eipä juuri mitään. Edelleen sinulla on saamatta runsaasti palkkaa lähes kolmelta kuukaudelta.

Yrität soittaa palkkaneuvontaan, mutta siellä on yli kahdenkymmenen puhelun jono, joka tunnin odottamisen jälkeen ei ole edennyt lainkaan.

Älä ymmärrä väärin, puhelimeen vastaavat työntekijät kyllä tekevät parhaansa.

Mistä sitten kiikastaa? Ehkäpä siitä, että kukaan ei ota kokonaisvastuuta yksittäisen henkilön palkasta. Eikö voisi tehdä niin, että joku hoitaisi asian loppuun saakka, päättäisi palkanmaksusta ja toteuttaisi sen? Monia auttaisi viesti, että palkkaa on tulossa jonakin tiettynä päivänä. Jos ei tiedoteta, ei voi tietää. Ja se lisää ahdistusta.

Sinua ehkä lohduttaa tieto, että saat palkanmaksusta johtuneesta mielipahasta 200 eurolla kulttuuri- ja liikuntaetua. Hetkinen! Ehkä se ei koskekaan sinua, kun olet sijainen vain syksyn ajan.

Ole onnellinen, jos edellä kertomani asiat jäävät kuvitelmaksi. Minulle ne ovat totta ja mielessäni päivin ja öin. Olen puhelinsoiton päässä irtisanoutumisesta.

Turhautunut

