Ilmastokriisin aikakaudella meillä ei ole varaa viherpesuun muttei myöskään tärkeiden työkalujen sivuuttamiseen.

Vapaaehtoinen kompensaatio on pahimmillaan viherpesua ja parhaimmillaan tärkeä työkalu ilmastovastuun kantamiselle ja ilmastotoimien vauhdittamiselle 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Ilmastokriisin aikakaudella meillä ei ole varaa viherpesuun muttei myöskään tärkeiden työkalujen sivuuttamiseen. Tarvitaan siis entistä luotetumpia keinoja kompensaation laadun varmistamiseen.

Vapaaehtoisen kompensaation laadusta on käyty keskustelua kansainvälisesti jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan, ja on ilahduttavaa, että keskustelu on viime aikoina aktivoitunut Suomessakin. Julkinen keskustelu on painottunut lähes yksinomaan epäkohtiin ja epäilyksiin. Kokonaiskuva, korjausliikkeet ja kehittämistoimet ovat jääneet valitettavan vähälle huomiolle.

Kritiikin voi jakaa neljään kategoriaan: kompensaation käyttöön verukkeena omien ilmastotoimien välttämiselle, yksiköiden ilmastovaikutuksen kyseenalaisuuteen, taustalla olevan hankkeen mahdollisiin sosiaalisiin ja ympäristöhaittoihin ja kompensaatioon liittyvien väittämien todenmukaisuuteen.

Kaikki nämä haasteet on tunnistettu ja useat toimijat kehittävät niihin ratkaisuja.

Suomalaiset ja pohjoismaiset toimijat ovat etulinjassa edistämässä vapaaehtoisen kompensaation laatua. Pohjoismaiset parhaiden käytäntöjen ohjeet julkaistaan 29. marraskuuta ja suomalainen ohjeistus ensi vuoden alussa. Islanti julkaisi kansalliset ohjeensa syyskuussa.

Lähiaikoina on luvassa lisää mekanismeja ja ohjeita. Pariisin sopimuksen ja EU:n puitteissa kehitetään uusia sertifiointimekanismeja. Kansainvälinen neuvosto kehittää uutta laatuleimaa kompensaatioon käytettäville yksiköille. Hiilineutraaliusväittämille on kehitteillä EU-sääntelyä sekä kansainvälinen ISO-standardi.

Nyt jos koskaan tarvitaan keskustelua laadukkaan vapaaehtoisen kompensaation mahdollisuuksista ja ratkaisumalleista. Suomen ja muiden Pohjoismaiden kannattaa tiivistää yhteistyötä kompensaation parhaiden käytäntöjen edistämiseksi kotona ja maailmalla.

Hanna-Mari Ahonen

ilmastopolitiikkaan erikoistunut konsultti, vapaaehtoista kompensaatiota koskevan pohjoismaisen dialogin projektipäällikkö

Helsinki

