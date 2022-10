Kauppalehti toteaa, että puolueet ovat viime viikkoina nokitelleet toisiaan leikkausten tarpeesta.

”Kokoomus on esittänyt, että valtiontaloutta tulisi sopeuttaa vuosittain noin miljardilla eurolla tulevien kahden vaalikauden ajan. Lisäksi puolue on esittänyt kahden miljardin alennusta ansiotulojen verotukseen ensi vaalikaudella. Sdp on myöntänyt, että julkisen talouden tasapainottamista tarvitaan ensi vaalikaudella. Puolue puhuu tosin mieluummin talouskasvun vahvistamisesta, rakenteellisista uudistuksista ja työllisyyttä tukevista toimista kuin leikkauksista ja kieltäytyy ottamasta kantaa sopeutuksen suuruusluokkaan.”

”Vuonna 1994 Sdp:n silloinen kansanedustaja Liisa Jaakonsaari esitteli listan kymmenestä sosiaalietuudesta, joita jouduttaisiin mahdollisesti leikkaamaan vaalien jälkeen. Se ei laskenut puolueen kannatusta, vaan Sdp voitti vaalit ylivoimaisesti. Pääministeri Paavo Lipposen (sd) johdolla valtion velkaantuminen saatiin kuriin ja velkasuhde laski aina vuoteen 2008 asti.”

”Löytyisikö puolueiden välillä nyt yhteisymmärrystä yli vaalikauden ulottuvasta kasvu- ja sopeutusohjelmasta, jolla Suomen julkinen talous saataisiin kuntoon? Samaan tapaan kuin puolueet sopivat parlamentaarisessa työryhmässä tutkimus- ja kehitysrahoituksen kasvattamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.”

”Lisäksi on syytä palauttaa kehysjärjestelmä kunniaan ja tehdä perusteellinen menokartoitus säästökohteiden löytämiseksi.”

Iltalehti kommentoi EU:n ennalistamisasetukseen liittyvää ”metsäsotaa” Suomen puolueiden välillä.

”Suomessa aiheellista porua on herättänyt se, että joutuisimme maksamaan ennallistamistoimista bruttokansantuotteeseen suhteutettuna EU-maista kaikkein eniten.”

”Hallituksen ulostulot komission esitykseen ovat kieltämättä olleet viime viikkoina ristiriitaisia, kun vihreiden johtama ympäristöministeriö tiedottaa yhtä ja keskustan johtama maa- ja metsätalousministeriö sanoo toista.”

”Hallituksen riitaisan ja epäselvän metsäpolitiikan leimakirves on osunut myös EU-politiikkaa johtavaan pääministeri Sanna Mariniin (sd). Oppositiosta on moitittu, että hallituksen erimielisyydet vaikeuttavat Suomen etujen ajamista Euroopan unionissa.”

”Valitettavasti Suomen metsien hoitoa tunnetaan Brysselissä edelleen liian huonosti, ja siksi Suomen pitäisi löytää edes kansallisesti selkeä ja yhtenäinen linja, jotta komission ja 26 muun jäsenmaan kanssa käytävissä neuvotteluissa voidaan pärjätä.”