Omia lauseitaan hiovat etujärjestöjen, suuryhtiöiden, puolueiden ja kansalaisjärjestöjen ohella myös ministeriöt ja virastot. Niidenkään valmistelutyössä ei ole mitään outoa.

Kun tuore puolueiden kannatusta mitannut HS-gallup viime viikolla julkaistiin, spekulaatiot seuraavan hallituksen pohjasta saivat taas hetkeksi vauhtia.

Mittauksessa kokoomus oli edelleen ykkönen selvällä erolla toisena oleviin demareihin, mutta keskustan kannatus oli romahtanut historiallisen alhaiseen 10,4 prosenttiin ja perussuomalaisten kannatus noussut 17,3 prosenttiin eli alle kahden prosenttiyksikön päähän demareista. Vähän aiemmin Ylen mittauksessa luvut olivat samansuuntaisia.

Spekulointi on hauskaa, mutta kaikenlaista ehtii vielä tapahtua ennen seuraavia eduskuntavaaleja, jotka ovat näillä tiedoin ensi keväänä. Vaalitulos ratkaisee, kuten poliitikot usein sanovat.

Tämä ei tarkoita, etteikö seuraavan hallituksen hallitusohjelman valmistelu olisi jo vauhdissa. Omia lauseitaan hiovat erilaiset etujärjestöt, suuryhtiöt, puolueet ja kansalaisjärjestöt. Sekä ministeriöt, laitokset ja virastot.

Ministeriöiden ja virastojen hallitusohjelmavalmistelu voi kuulostaa yllättävältä. Hallitusohjelmassahan määritellään poliittiset tavoitteet, joiden avulla kansanvaltaisesti valitut ministerit johtavat hallintoa.

Ministeriöiden valmistelutyössä ei kuitenkaan ole mitään outoa. Hallinnolla on paljon asiantuntemusta, tietoa ja analyysia, jota on järkevää käyttää hyväksi. Virkakoneistossa pohditaan myös tulevia haasteita ja ratkaisuja niihin. Monia asioita on aina hoidettu vaalikausien yli.

” Hallinnon analyysia on järkevää käyttää hyväksi.

Työ ei myöskään ole salaista. Viime kuussa ministeriöt julkaisivat yhteisen tulevaisuuskatsauksensa, joka valtioneuvoston kanslian mukaan ”antaa kattavan kuvan nykytilanteesta sekä näkymiä siihen, miten haasteita voisi ratkaista”. Sen sanotaan suoraan sen olevan osa hallitusohjelmavalmistelua. Tässä avoimuuden lisääntyminen on erinomaista.

Hallitusohjelmassa on kuitenkin tärkeää paitsi se, mitä siinä on, myös se, mitä siinä ei ole.

Ruotsin järjestelmä eroaa meikäläisestä, mutta sikäläisen ympäristöministeriön lakkauttaminen muistuttaa, että hallitusneuvotteluissa voidaan päättää isoistakin muutoksista. Ministeriöitä voidaan yhdistää, virastoja siirtää toisen ministeriön alaisuuteen, toimintoja lakkauttaa tai karsia kovallakin kädellä. Tai jonkin ministeriön hellimä vanha linja voidaan muuttaa.

Ministeriöt, laitokset ja virastot yrittävät varautua ja vaikuttaa myös näihin asioihin ennalta. Tästä työstä iso osa kuitenkin tapahtuu julkisuudelta piilossa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.