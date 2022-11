Mieti omia toiveitasi ja tahtoasi nyt, ja kirjaa tahtosi.

Haluatko maata pitkäaikaishoidossa suu auki kykenemättä tunnistamaan omaisiasi, syödä syötettynä ja juoda juotettuna, yskänpuuskien keskeyttämänä, olla käänneltävänä pakettina, jonka vaippa vaihdetaan kolmesti päivässä, vaihtuvien henkilöiden pesemänä ja kohtalotovereiden vaikeroinnin ympäröimänä?

Jos tiedät, että et halua, tee hoitotahto. Se voi säästää sinut loppuvaiheen kärsimyksiltä.

Mieti omia toiveitasi ja tahtoasi nyt, ja kirjaa tahtosi. Vaikuta siihen, että elämänarvojasi kunnioitetaan tilanteessa kuin tilanteessa.

Hoitotahdon kirjaaminen ei tarkoita tietenkään sitä, että kuolet lähiaikoina. Kyse on siitä, että kykenet pohtimaan elämäsi loppuvaihetta. Loppuvaihe voi kestää pitkään.

Pyydä apua paperin tulostamiseen verkosta tai mene itse Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuille ja valitse haluamasi hoito- ja hoivatahto. Kanta.fi-sivusto tarjoaa myös mahdollisuuden hoitotahdon kirjaamiseen. Hoitotahto kannattaa toimittaa omalle terveysasemalle joko sähköisesti tai paperiversiona.

Mikäli sairastut äkillisesti ja vakavasti ja menetät puhekykysi, lääkärisi haluaa tehdä hoitopäätökset omien toiveidesi mukaan mieluummin kuin omaisten näkemysten mukaan.

Tärkeää on kertoa jollekin läheiselle hoitotahdon olemassaolosta. Varminta on säilyttää paperista versiota helposti löydettävässä paikassa.

Eräs kollega kirjasi hoitotahtoonsa: Jos tilanteeni on toivoton; olen parantumattomasti sairas ja edessä on vain kärsimystä, niin toiveenani on eutanasian toteuttaminen – jos laki sen silloin sallii.

Tiina Harjulehto

geriatrian erikoislääkäri

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.