Jokainen meistä on arvokas maamme puolustaja

Huoli sitä, että sotilas- ja muut viranomaiset eivät löytäisi sopivaa tehtävä, on turha.

Klaus Krokfors oli pahoittanut mielensä (HS Mielipide 21.10.) saatuaan vapautuksen Puolustusvoimien reservistä täytettyään 60 vuotta.

Työskentelin muutaman vuoden erässä esikunnassa, jossa tehtäväni oli sijoittaa reserviläiset perustettaviin joukkoihin. Jo tuolloin, 1980-luvun lopulla, varsinkin reserviupseerit ja -aliupseerit olivat kiinnostuneita sijoituksistaan. Koska sijoitettaville on määrätty myös ikävaatimus, oli kiusallista ilmoittaa, että sijoitus on purettu. Ratkaisuksi keksimme ilmoittaa kysyjälle, että ”uusi sijoituksesi on komentajan reservissä”. Vaihtoehtona olisi ollut ilmoittaa, että ”kuulut sijoittamattomaan reserviin”.

Puolustustilalain aikana isänmaassamme jokaisella Suomen kansalaisella on maanpuolustusvelvollisuus. Velvollisuus koskee myös naisia. Laki määrittää esimerkiksi poliisipäällikön ja sotilasviranomaisten oikeudet määrätä maanpuolustuksellisia tehtäviä määräajaksi. Mielestäni huoli sitä, että sotilas- ja muut laissa määritellyt viranomaiset eivät löytäisi sopivaa tehtävä, on turha.

Kuten Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen on useita kertoja todennut, koulutettu reservimme on suurempi kuin perustettavien joukkojen määrä. Hän on myös todennut, että Puolustusvoimat tarvitsee runsaasti digitalisaation käytön osaavia henkilöitä.

Sotilaallinen maanpuolustus luo pohjaa sille, että voimme jatkaa elämäämme maailman kriisien keskellä, vaikka pelko, epätoivo ja huoli läheisistä painaa mieltämme. Ei ole liioiteltua todeta, että olemme olleet selviytyjäkansaa jo vuosisatoja. Jokainen meistä on yhtä lailla ja yhtä arvokas maamme puolustaja koulutuksesta riippumatta. Asenne ratkaisee.

Esa Hyytinen

Hyvinkää

