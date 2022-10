Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut arktista yhteistyötä, mutta sitä tarvitaan nyt entistä enemmän.

Suomen arktisen politiikan strategia julkaistiin viime vuoden kesäkuussa. Jo strategian valmisteluvaihe venyi koronaviruspandemian takia, mutta arktisen yhteistyön kannalta voisi sanoa, että pahempaa oli tulossa: Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Strategiassa tuotiin esiin myös sotilaallisten jännitteiden kiristyminen, mutta tuskin kukaan osasi ennakoida nykyisen kaltaista tilannetta, jossa arktinen yhteistyö on kirjaimellisesti jäissä.

Monet strategian perusoletuksista osoittautuivat vääriksi vain vähän yli vuosi sen julkaisun jälkeen. Kyseessä piti olla ylivaalikautinen strategia vuoteen 2030 asti, mutta se on jo nyt päivittämisen tarpeessa.

Suomelle tärkein kansainvälinen arktinen yhteistyöelin on Arktinen neuvosto, ja Venäjä on tällä hetkellä sen puheenjohtajamaa. Vaikka Arktisen neuvoston työ ei ole keskeytynyt, se on huomattavasti vaikeutunut ilman Venäjää.

Samanlainen tilanne on Barentsin euroarktisessa neuvostossa, jossa Suomen puheenjohtajuuskausi jatkuu ensi vuoteen asti. Myös pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö on hyytynyt. Suomalaisten arktisten toimijoiden aiemmat yhteydet Venäjään ovat käytännössä katkenneet.

Kun Suomi ja Ruotsi ennemmin tai myöhemmin liittyvät Natoon, Suomi on uuden arktisen turvallisuuspoliittisen tilanteen edessä. Kovan turvallisuuden kysymykset eivät kuulu Arktisen neuvoston mandaattiin.

Jo nyt arktisen alueen turvallisuuspoliittinen tilanne on vahvasti esillä. Esimerkiksi lokakuun puolivälissä Kanadan johtamassa Northern Defence Dialogue -ministerikokouksessa keskusteltiin arktisen alueen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja yhteistyömahdollisuuksista.

Suomen arktisen politiikan tavoitteena on, että kaikki toiminta arktisella alueella perustuu luonnon kantokykyyn, ilmaston suojelemiseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin sekä alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamiseen. Näistä lähtökohdista voidaan tarkastella myös taloudelliseen toimintaan ja Suomen taloudellisiin intresseihin liittyviä tavoitteita.

On sanomattakin selvää, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut näihin tavoitteisiin.

Ilmastonmuutoksen vauhti ei osoita hidastumisen merkkejä. Arktisen alueen kestävä kehitys vaatii toteutuakseen laajaa kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä. Nyt kansainvälinen arktinen yhteistyö ja tutkimustyö ovat pysähdyksissä.

Tutkimusyhteistyön keskeytyminen Venäjän kanssa heikentää dramaattisesti etenkin arktista ilmastonmuutosta koskevaa tietopohjaa. Myös alkuperäiskansojen tilanne Venäjällä on todellinen huolenaihe.

Yhdysvallat julkaisi vastikään strategiansa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Strategian visiona on rauhallinen ja vakaa arktinen alue, asukkaiden hyvinvointi ja arktisen yhteistyön tärkeys, aivan kuten Suomenkin arktisen politiikan strategiassa. Yhdysvaltojen strategian ensimmäinen pilari on kuitenkin kova turvallisuus.

Meidän on reagoitava arktisen toimintaympäristön muuttumiseen, joka heijastuu pitkälle tulevaisuuteen. Kovan turvallisuuden kysymyksistä arktisella alueella on keskusteltava avoimesti Suomessa jo ennen Suomen Nato-jäsenyyttä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on jo pitkään pitänyt esillä arktisen alueen kysymyksiä. Toivottavasti keskustelu vilkastuisi myös muilla foorumeilla. Arktinen yhteistyö ei ole tullut tiensä päähän, vaan sille on päinvastoin entistä suurempi tarve.

Suomella on uudessa geopoliittisessa tilanteessa valttikortti: me olemme aidosti arktinen valtio, sillä Suomen arktiset intressit ja arktinen osaaminen koskettavat koko maata. Meidän osaamisellemme on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan – etenkin arktisen alueen turvallisuuskysymyksissä.

Esimerkiksi Puolustusvoimien arktinen kyky toimia kylmissä, pimeissä ja lumisissa olosuhteissa on kansainvälisesti aivan omaa luokkaansa.

Nina Brander

Kirjoittaja on erityisasiantuntija valtioneuvoston kansliassa ja arktisen neuvottelukunnan pääsihteeri.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.