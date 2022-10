Komission asetusesityksen mukaan muun muassa soita ja metsiä sekä meri- ja järvialueita pitäisi EU:n alueella ennallistaa vuoteen 2030 mennessä vähintään 20 prosenttia. Keskustassa esitys herättää vastustusta.

EU-komission antama luonnon ennallistamista koskeva asetusesitys on johtamassa Suomessa kovaa vauhtia hallituskriisiin.

Asetusesityksen mukaan muun muassa soita ja metsiä sekä meri- ja järvialueita pitäisi EU:n alueella ennallistaa vuoteen 2030 mennessä vähintään 20 prosenttia ja loput vuoteen 2050 mennessä. Ennallistaminen ei tarkoita suojelua, eikä alueen käyttötarkoitus ennallistettaessa välttämättä muutu.

Suomessa nousee helposti periaatetaistelu, jos EU esittää säätelyä, joka koskee millään tavalla metsiä. Se johtuu siitä, että metsäpolitiikka – mikä Suomessa tarkoittaa yleensä metsien talouskäyttöä – kuuluu jäsenvaltioiden päätäntävaltaan. EU:n toimivaltaan sen sijaan kuuluvat ympäristö ja ilmasto. Komissio pyrkii niiden varjolla laajentamaan valtaansa, epäilee osa suomalaisista metsätoimijoista.

Epäluuloa lisää, että komission esityksessä ennallistamisen vertailukohdaksi on asetettu 1950-luvun alku. Keski-Euroopan maissa metsät oli hakattu ja muitakin ekosysteemejä muokattu runsaasti jo paljon ennen sitä – toisin kuin Suomessa. Niinpä komission arvion mukaan Suomelle koituvat kulut ovat jäsenmaiden vertailussa suhteellisesti kaikkein suurimmat.

Hallitukselta kului monta viikkoa muodostaa yhteinen näkemys komission kesäkuussa antamaan asetusesitykseen. Tässä kannassaan hallitus päätyi kannattamaan asetusehdotuksen tavoitteita ja keinoja, mutta esitti myös kriittisiä huomioita.

Eduskunnassa hallituksen rivit repesivät jo talousvaliokunnan käsitellessä Suomen lausuntoa, kun Sdp:n ja keskustan edustajat asettuivat kokoomuksen ehdottaman kielteisen päätöstiivistelmän taakse.

Kannatuskriisissä olevan keskustan kansanedustajista monen on vaikea tukea esitystä. Kokoomuksen on määrä jättää torstaina välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa. Keskustalle välikysymys on paha paikka, sillä moni puolueen kansanedustaja on siinä esiin nostetusta asiasta samaa mieltä.

Komission asetusesitys on vakava muistutus siitä, että Euroopassa ei ole onnistuttu pysäyttämään luontokatoa. Se on iso epäonnistuminen, jolla uhkaa olla kauaskantoisia vaikutuksia muun muassa ilmastoon ja ruokahuoltoon. Luontokadon pysäyttäminen ei sitä paitsi edes riitä, vaan luonnontilaa pitäisi jo parantaa.

Lähes kaikki ovat tästä yhtä mieltä. Suomikin on hyväksynyt EU:n biodiversiteettistrategian, jonka tavoitteena on luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä. Joulukuussa Montrealissa järjestettävässä YK:n luontokokouksessa on määrä asettaa ennallistamistavoitteita. Strategiat, lupaukset ja tavoitteet eivät kuitenkaan näytä muuttuvan riittäviksi teoiksi.

Suomessa metsäala on onnistunut maalaamaan ennallistamisasetuksen metsäasetukseksi, vaikka metsät eivät ole siinä Suomenkaan kohdalla pääosassa. Siksi asetus kuulostaa epäilyttävältä myös niistä suomalaisista, jotka kannattaisivat esimerkiksi sisävesien ja rannikkoalueiden tilan parantamista.

Silti on syytä sanoa, että komissio on epäonnistunut. Suomen osuus on suhteettoman iso, minkä vuoksi koko esitys vaikuttaa epäreilulta. Ruotsi on ottanut asiaan aggressiivisemman linjan, vaikka Ruotsin arvioidut kulut ovat paljon pienemmät. Välikysymyksen myötä ehkä kuullaan EU-politiikkaa johtavan pääministeri Sanna Marinin (sd) näkemys. Vielä sitä ei kunnolla tiedetä.

Hallituspuolueilla alkaa usein olla julkisia kiistoja vaalien lähestyessä. Nyt keskustan kriisi näyttää aikaistaneen tätä vaihetta.

Varsinkin vihreissä ollaan vihaisia myös demareille, joiden puolen vaihto talousvaliokunnassa antoi vihreiden mielestä liekaa keskustalle. Tunnelma hallituksessa on siis selvästi huonontunut.

Se on huolestuttavaa nyt, kun edessä on kova talvi, inflaatio laukkaa ja Nato-prosessi on kesken.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.