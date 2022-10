Asunnottomuutta ei ratkaista hätämajoituksella.

Lokakuun puolivälissä vietettiin Asunnottomien yötä ympäri Suomea. Tilaisuuksissa todettiin, että asunnottomuus on vähentynyt meillä eurooppalaisittain tarkasteltuna nopeasti, mutta ei riittävästi.

Asunto on ihmisen perusoikeus, mutta silti tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2021 lähes 4 000 asunnotonta ihmistä. Helsingissä heitä oli yli 1 200. Asunnottomuuden lisäksi ilmenee niin sanottua piiloasunnottomuutta, eli muun muassa kavereiden nurkissa majoittumista. Helsingin kunnianhimoinen tavoite on poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.

Asunto ensin -malli on ohjannut suomalaista asunnottomuustyötä parikymmentä vuotta, ja tulosta on syntynyt. Asunto ensin -malli onkin monella tapaa parasta, mitä sosiaalityön kentällä on 2000-luvulla tapahtunut. Mallin keskeinen ajatus on, että oma koti on kuntoutumisen perusta. Sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia päästään ratkomaan vasta, kun ihminen voi luottaa siihen, että hänellä on pysyvä asunto. Tämän vuoksi Asunto ensin -mallissa korostetaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen merkitystä, eikä asukkailta vaadita esimerkiksi päihteettömyyttä asunnon saamisen ehtona.

” Oma koti on kuntoutumisen perusta.

Vailla asuntoa on eri-ikäisiä, kaikkien sukupuolien edustajia, niin Suomessa syntyneitä kuin maahamme muuttaneitakin, ja jokaisella on oma elämäntarinansa. Yksi elämänhaaste, esimerkiksi työkyvyttömyys, kerää helposti ympärilleen vyyhdin muita ongelmia. Henkistä jaksamista koetellaan, ja päihteiden käyttäminen voi tuntua ainoalta pakokeinolta.

Mitä ahtaammalle ihminen joutuu, sitä heikommilta tuntuvat valinnan mahdollisuudet. Ihmisen hyvien valintojen taustalle tarvitaan psykologista ja konkreettista turvallisuutta. Oma koti on yksi tärkeimpiä turvallisuuden tuojia meille kaikille. Myös poliisin kenttätyön näkökulmasta on ehdottoman tärkeää, että asiakkaalla on realistinen mahdollisuus perusoikeuksiin, kuten asuntoon.

Asunto ensin -malli edistää kaikkien turvallisuutta. Kun ihmiset ovat palveluiden piirissä ja saavat tarvitsemaansa tukea, häiriöitäkin aiheutuu vähemmän. Diakonissalaitoksella kiinteä osa Asunto ensin -yksiköiden toimintaa on naapurustotyö, jonka avulla ylläpidetään hyvää keskusteluyhteyttä naapuruston kanssa. Näin ennaltaehkäistään sekä ratkaistaan ongelmia. Lisäämällä ymmärrystä erilaisista elämäntilanteista suvaitsevaisuus lisääntyy ja pelot väistyvät.

Ympäristöministeriö nimitti juuri selvityshenkilön kartoittamaan, miten tavoite asunnottomuuden poistamisesta voidaan saavuttaa. Näemme, että Asunto ensin -malli on merkittävä osa tämän tavoitteen saavuttamista. Asunnottomuutta ei ratkaista hätämajoituksella, yömajoilla tai muilla väliaikaisratkaisuilla. Se ratkaistaan lisäämällä päättäjien ymmärrystä siitä, että jokainen tarvitsee kodin ja sinne oikeanlaisen tuen.

Heikki Mäkiprosi

vanhempi konstaapeli, ennalta estävä toiminto, Helsingin poliisilaitos

Felicia Kazandjian

naapurustotyön koordinaattori, Diakonissalaitos

