Ukrainassa ihmiset pohtivat, miten selvitään yli talven. Siellä kysymys on elämästä ja kuolemasta.

Suomalaisetkin pohtivat pärjäämistään tulevana talvena. Millaiset ovat sähkö- ja energiakustannukset? Uhkaako koronatartunta? Onko Suomi turvassa? Riittävätkö rahat päivittäisiin menoihin?

Valtio auttaa, mutta myös itse voi toimia.

Jaksamista auttaa, kun etukäteen miettii vaihtoehtoja. Yrityksetkin miettivät tulevaisuutta ja riskejä, ja se on myös meidän tilintarkastajien työtä. Yritetään ”lukea tulevaisuutta”. Yritykset tekevät riskeistä skenaarioita ja niin sanottuja swot-analyyseja eli miettivät vahvuuksiaan, heikkouksiaan, mahdollisuuksiaan ja uhkia erilaisissa vaihtoehdoissa.

Tulevaa talvea varten itse kukin voi tehdä vaikka kaksi käsikirjoitusta eli skenaariota. Toinen voi olla myönteinen kehityskulku ja toinen kielteinen vaihtoehto. Sitten voi miettiä, mitkä ovat oman elämäni uhkat ja mahdollisuudet sekä heikkoudet ja vahvuudet näissä kehityskuluissa. Miten voisin torjua edessä olevia uhkia elämässäni ja vahvistaa vahvuuksia? Miten vahvistan omaa sitkoani eli iskunsietokykyäni?

Uhkia voi torjua varautumalla. Yritystä kantaa vahva tase ja ketterä toiminta. Yksittäistä ihmistä säästöt auttavat, jos sellaisia on. Tärkeää on olla ketterä ja mukautua. Vielä tärkeämpää on henkinen vahvuus. Sen vahvistamista voi hakea läheisiltä ja ympäristöstä.

Konkreettisesti energian hintakriisiin moni varautuu hankkimalla maalämpöä, aurinkopaneeleita tai klapeja takkaan ja säästämällä energiaa. Verkkohyökkäyksiin voi varautua vaihtamalla salasanoja. Tartuntatauteja voi ehkäistä ottamalla rokotukset. Säteilyn varalta voivat nuoremmat hankkia joditabletteja, ja itse kukin voi selvittää väestösuojan paikan. Talouden ongelmiin voi varautua etukäteen säästämällä ja pitämällä kotona pientä ”Putinin kassaa”.

Varautuminen ja erilaisten vaihtoehtojen miettiminen tuovat vahvuutta. Yhteisöllisyys ja yhdessä toiminen tuovat sitkoa. Ennenkin on selvitty, ja tästäkin selvitään.

Olavi Ala-Nissilä

Senior Advisor, entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen

