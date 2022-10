Terveydenhuollon työntekijät tapaavat päivittäin paljon potilaita, joista jokainen on potentiaalinen koronaviruksen kantaja.

Vastoin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta Lapin sairaanhoitopiiri suositti terveydenhuollon henkilöstölle neljännen koronarokotuksen ottamista, hyvä niin.

Yleisellä tasolla voi olla, että koronasta on tulossa influenssan kaltainen säännöllisesti kylään tuleva vieras. Kiistämätön fakta kuitenkin on, että joillekin ihmisille se aiheuttaa tartunnan, jonka haitta voi olla oireettomasta kuolemaan. Toinen tosiasia on, että terveydenhuollossa toimiva henkilöstö voi harvoin tehdä etätöitä. Siten nämä työntekijät tapaavat päivittäin paljon potilaita, joista jokainen on potentiaalinen koronaviruksen kantaja.

Mielestäni jokaisen potilastyötä tekevän – työskenteli hän yksityisellä tai julkisella sektorilla – pitäisi voida saada nykytiedon valossa paras rokotesuoja niin halutessaan. Siitä ei olisi haittaa potilaille, todennäköisesti päinvastoin. On kummallista, että tätä mahdollisuutta ei anneta.

Rokotepakkoa en kannata. Rokotteilla voi olla myös haittoja, ja niiden hyöty väestötasolla nykytilanteessa voi olla vähäinen. Itse ottaisin rokotteen, vaikka olen perusterve, en kuulu riskiryhmään ja olen monillakin mittareilla keskimääräistä ikäistäni selvästi parempikuntoinen.

Martti Aho

lääketieteen tohtori, 58 vuotta täyttävä, Helsinki

