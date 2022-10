Suomen Luonnossa kirjailija ja dokumentaristi Riikka Kaihovaara kirjoittaa, että ilmastonmuutoksesta on tullut ympäristökatastrofin synonyymi, joka peittää alleen metsäkadon, monimuotoisuuden vähenemisen ja makean veden loppumisen.

”Ympäristökeskustelua hallitsee ilmastoreduktionismi, joka typistää monimuotoiset ongelmat hiilidioksidipäästöiksi. – – Päästökauppaan keskittyminen tekee ekokriisistä ensisijaisesti taloudellisen ja teknisen pulman.”

”Luontoa vedetään talouden piiriin myös puhumalla ’ekosysteemipalveluista’. – – Se korostaa luonnon välinearvoa, pelkistää luonnon resurssiksi, vaikka puhuttaisiin henkisestä virkistyksestä. Uusin innovaatio on ekologinen kompensaatio, jossa luonnon tuhoaminen voidaan korvata suojelemalla ja säilyttämällä luontoa jossain toisaalla. Kompensaatiossakin on ongelmansa. Yhteismitallisia kohteita on vaikea löytää, eivätkä elinympäristönsä menettäneet lajit välttämättä löydä uudelle alueelle. Luonto ei ole nollasummapeliä.”

”Sen sijaan, että lähtisimme tekemään perustavanlaatuisia muutoksia fossiiliriippuvuuteemme ja talousjärjestelmäämme, kikkailemme laskennallisilla oikeuksilla. Käymme anekauppaa, ostamme omantunnon puhtaaksi.”

”Kun luonnosta ja sen suojelusta aletaan puhua talouden kielellä ja käsitteillä, jotain olennaista katoaa.”

”Ihmisen paikka osana luontoa olisi määriteltävä uudelleen. Ehkä silloin huomattaisiin, että luonnolla on arvo, ei hintaa.”

Ylioppilaslehdessä toimittaja Riikka Suominen varoittaa, että ilmastotavoitteista tinkiminen tulee kalliiksi.

”Hallitus on luvannut muuttaa Suomen hiilineutraaliksi pikavauhtia vuoteen 2035 mennessä. Se vaatisi jokaiselta jäljellä olevalta 13 vuodelta merkittäviä päästövähennyksiä. Niitä ei ole tehty.”

”Suomi on luvannut toisille EU-maille, että käytämme maata tavalla, joka sitoo tietyn määrän hiilidioksidia. Tämän on ollut tarkoitus tapahtua pitkälti metsien avulla. Nyt kun niin ei hakkuiden vuoksi käykään, joutuu valtio kantamaan vastuun ylimääräisistä päästöistä. Se tarkoittaa, että veronmaksajia odottaa näillä näkymin miljardien lasku. Ne rahat Suomen pitää käyttää ostaakseen hakkuita vastaava määrä päästövähennyksiä markkinoilta.”

”Karmeinta kyllä, nykymeno johtaa siihen, että Suomen ilmastopäästöt vain kasvavat hiilineutraaliustavoitteista huolimatta. Päästöjä on kyllä onnistuttu vähentämään esimerkiksi energiantuotannossa. Koska metsät kuitenkin sitovat hiilidioksidia aiempaa vähemmän, on ilmakehään päässyt ’ylimääräisiä’ päästöjä. Ilmakehälle ei selitellä.”