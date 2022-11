Lasten näkökulma on huomioitava myös työelämässä

Koti ja vanhemmat ovat lapsille tärkeimpiä asioita maailmassa.

Hoidin elokuussa puolivuotiasta sukulaislastani vanhempainvapaiden katveessa. Kokemus osoitti, ettei työelämä edelleenkään aina jousta perheiden tarpeisiin. Perheystävällinen työelämä on ollut vaikuttamistyön kohteena usein ja pitkään, ja asenteissa sekä käytännöissä onkin tapahtunut parannusta. Silti työelämäpuheissa unohdetaan se tärkein näkökulma – lapsen näkökulma.

Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta. Sen mukaan lapsen etu ja näkemys on otettava huomioon kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. Työelämä vaikuttaa useimpien lasten elämään joka päivä. Siksi lasten näkökulma on huomioitava myös työelämässä.

Koti ja vanhemmat ovat lapsille tärkeimpiä asioita maailmassa. Ne nousevat esiin aina, kun kysymme lapsilta hyvän elämän rakennuspalikoista tai turvallisuutta tuovista asioista. Lapsen näkökulmasta tärkeintä onkin, että vanhemmalla riittää työn ohella aikaa ja jaksamista olla hänen kanssaan myös kotona. Stressaantunut ja uupunut aikuinen ei pysty vastaamaan lapsen tarpeisiin, kun taas hyvinvoiva aikuinen on työssäänkin tehokkaampi ja sitoutuneempi. Perhemyönteisyyden vaaliminen on siis paitsi lapsen myös työpaikan etu. Nuorten aikuisten ajatukset työn vaatimuksista vaikuttavat myös perheen perustamiseen ja syntyvyyteen. Toimivista työmarkkinoista hyötyy koko yhteiskunta.

Työelämältä edellytetään nyt lapsi- ja perhemyönteisyyttä. Sen on joustettava erilaisten elämäntilanteiden, perheiden ja lasten tarpeisiin.

Perhevapaauudistuksen ansiosta vanhemmat voivat jakaa hoitovastuuta aiempaa tasavertaisemmin, mutta tämän on aika näkyä myös työn arjessa. Työpaikkojen asenteiden, rakenteiden ja toimintojen on oltava iskussa, valmiina kohtaamaan perhe-elämän vaatimukset. Joustava työnantaja ansaitsee joustavan työntekijän – ja päinvastoin.

Työ joustaa kyllä, kun siitä yhdessä sovitaan. Nyt on lasten vuoro.

Elina Pekkarinen

lapsiasiavaltuutettu

