Viikon puheenaiheet

1) Pääministeri

Britannia sai maanantaina uuden pääministerin, kun aiemmin valtiovarainministerinä toiminut Rishi Sunak nousi konservatiivipuolueen ja samalla hallituksen johtoon. Upporikas pankkiiri on maan ensimmäinen intialaistaustainen pääministeri. Sunakilla on vaikea tehtävä vakauttaa oma asemansa ja maan tilanne, sillä konservatiivipuolue on pettänyt brexitin alla antamansa lupaukset ja vienyt maan syvään kriisiin.

2) Vauvakato

Suomessa on syntynyt vuoden alkukuukausina vähemmän vauvoja kuin koskaan sitten vuoden 1900, käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta väestön ennakkotilastosta. Tammi-syyskuussa syntyi 34 227 lasta, mikä on 3 539 vähemmän kuin samassa ajassa vuotta aiemmin. Kahdentoista viime kuukauden kokonaishedelmällisyysluku putosi 1,35:een, kun se kalenterivuonna 2021 oli 1,46.

3) Lahjusepäily

Torstaina kerrottiin, että keskusrikospoliisi epäilee useita henkilöitä törkeästä ihmiskaupasta thaimaalaisia poimijoita työllistäneeseen marjayritykseen liittyvässä tutkinnassa. Lahjusten ottamisesta epäiltynä on pidätetty korkea virkamies, joka on HS:n tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriössä työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyviä lakeja valmistellut hallitusneuvos Olli Sorainen.