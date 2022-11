Ruotsalainen yhteiskunta ei ole onnistunut osallistamaan kaikkia riskialttiissa asemassa olevia lapsia ja nuoria osaksi paikallista yhteiskuntaa.

Vaikka Ruotsia voidaan yleisesti pitää turvallisena maana ja matkakohteena, maan tämänhetkinen turvallisuustilanne on vaikea. Jengirikollisuus, katuväkivalta ja ampumisvälikohtaukset ovat hälyttävästi lisääntyneet. Tänä vuonna jo yli 50 ihmistä on menehtynyt ampumisissa. Se on tilastollisesti enemmän kuin koskaan aiemmin. Viideskymmenes uhri ammuttiin lokakuussa paikassa nimeltä Ronna, joka sijaitsee Södertäljessä vain noin 30 kilometriä Tukholman keskustasta. Viime viikkojen aikana aikana siellä on tapahtunut jo useita ampumistapauksia.

Tukholma, Malmö ja Göteborg ovat olleet kaupunkeja, joiden lähiöissä katurikollisuutta ja yhteiskunnasta syrjäytymistä on esiintynyt eniten. Tilanne on kuitenkin pahentunut ja levinnyt paikkakunnille, joita on aiemmin pidetty turvallisina asuinalueina. Tänä vuonna ampumisia on tapahtunut myös lasten leikkipaikkojen läheisyydessä. Täysin viattomia lapsia vanhempineen on haavoittunut ampumisissa.

Lapsiperheet kertovat tilanteen olevan kamala. Ihmiset ovat järkyttyneitä, mutta kaikki eivät ole peloissaan. Useampi Tukholman leikkikentillä haastateltu lapsiperheen vanhempi sanoo, ettei tilanteeseen ole yhtä ainoaa ratkaisua vaan kyse on monimutkaisesta ongelmasta, joka vaatii toimenpiteitä varhaiskasvatuksesta alkaen. Jo pienten lasten kasvatukseen tarvitaan muutoksia eri väestöryhmien välille. Samanaikaisesti koulujärjestelmän sekä vanhempien sukupolvien asenteiden tulisi muuttua.

” Tilanteen vakavuuteen ei ole puututtu ajoissa.

Sisäisen turvallisuuden horjumisen taustalta löytyy monia yhteiskunnallisia ongelmia. Ruotsalainen yhteiskunta ei ole onnistunut osallistamaan kaikkia riskialttiissa asemassa olevia lapsia ja nuoria osaksi paikallista yhteiskuntaa. Tilanteen vakavuuteen ei ole puututtu ajoissa. Osa nuorista päätyy rikollisjengien jäseniksi. He eivät opiskele itselleen ammattia vaan päätyvät esimerkiksi myymään huumeita kaduille.

Ruotsissa on väestönryhmiä, jotka elävät rinnakkaistodellisuudessa suhteessa vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen. Se tarkoittaa sitä, että kaikki eivät opettele ja osaa ruotsin kieltä, eivät ole avoimessa vuorovaikutuksessa muiden kuin omasta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa eivätkä kuulu paikallisiin työ- ja opiskeluyhteisöihin.

Monet toimijat yrittävät puuttua tilanteeseen tekemällä yhteistyötä ja auttamalla lapsia ja nuoria ennen kun he päätyvät rikollisjengien värväämiksi. Poliisin ja sosiaaliviranomaisten sekä koulujen lisäksi hyväntekeväisyysjärjestöt järjestävät harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia, jotta syrjäytymistä ja ajautumista rikolliseksi ei tapahtuisi. Pysyvää muutosta kohti parempaa ei saada aikaiseksi ilman pitkäaikaista yhteistyötä, joka ylittää eri väestöryhmien kulttuurit ja kielet.

Selma Johnson

15-vuotias, Helsinki

Kirjoittaja suoritti työelämään tutustumisen eli tet-jakson Tukholmassa.

