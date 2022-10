Olen onnekas, sillä löysin itselleni terapeutin.

Psykoterapeuteista on pulaa ja Kelan hakuprosessi työläs. Oman kokemukseni pohjalta, terapiaa juuri hakeneena, minulla olisi muutama ehdotus siitä, miten prosessia voisi helpottaa.

Ensinnäkin Kela voisi päivittää palveluntuottajarekisterijärjestelmäänsä siten, että siitä näkisi, onko terapeutilla aikoja uusille asiakkaille. Näin asiakas voisi etsiä vain vapaita terapeutteja. Terapeuttien hintojen olisi myös hyvä näkyä jo tässä yhteydessä.

Kelan psykoterapian palveluntuottajilta tulisi vaatia yrityksen kotisivut ja terapeuttien esittelyt. Muutoin yhteydenotto tapahtuu täysin sokkona. Sivuilla tulisi edelleen mainita, voiko terapeutti ottaa vastaan uusia asiakkaita. Tämä vähentäisi turhia kyselyjä.

Kela edellyttää, että terapeutti on oltava nimettynä jo hakemuksen jättövaiheessa ja hänet on pitänyt tavata omakustanteisesti vähintään kerran. Jos haluaa tavata useamman terapeutin löytääkseen heistä itselleen sopivimman, jää jokainen tutustumiskäynti kokonaan asiakkaan maksettavaksi. Olisi kohtuullisempaa, jos terapeutin voisi etsiä vasta, kun myönteinen päätös on annettu. Näin myös tutustumiskäynnit saataisiin korvattavuuden piiriin.

Käyntikerta yksilöterapiassa maksaa asiakkaalle suunnilleen 85–150 euroa, josta Kela korvaa 57,60 euroa. Kun kysyntä on kovempaa kuin tarjonta, terapiahinnat voivat hyvinkin nousta. Ehdotankin hintakattoa Kelan tukemiin terapioihin tai vaihtoehtoisesti korvausmäärän nostamista.

Olen onnekas, sillä selviydyin hakuprosessista. Enää jännitän, saanko myönteisen päätöksen vai onko kaikki työ ollut täysin turhaa.

Terapian tarpeessa

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.