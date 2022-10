Opetusta on leikattu kymmenien vuosien ajan

Lapsemme ovat olleet ”tehostamisen” kokeilussa, jonka epäonnistumisen hedelmiä saamme nyt nauttia.

Suomen oppimistulosten laskuun kaikilla tasoilla on viime aikoina herätty. Olemme pudonneet jokaisessa Pisa-tutkimuksessa, ja nyt olemme pudonneet myös OECD-maiden vertailussa akateemisesti koulutettujen määrässä alimpaan neljännekseen. Tämä tarkoittaa niin väestön koulutustason selvää laskua kuin myös taloudellisesti maamme kilpailukyvyn rapautumista. Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä on pidetty koulutuksen ja tutkimuksen tasoa.

Syyt tähän löytyvät koulutuksen rahoituksen tempoilevuudesta. Tulosvastuun ajattelumallin mukaiset hankerahoitukset ovat rikkoneet perusrahoituksen ja työllistäneet rehtorit ja opetusviranomaiset lomakkeiden ja raporttien kirjoittamiseen. Vaikka tätä on kritisoitu nimekkäidenkin pedagogien toimesta, niin muutosta ei ole kuulunut.

Toisekseen koulun – sinänsä oikeansuuntaiset – inkluusiotavoitteet ovat tuoneet opetusryhmiin oppilaita, joiden oppimisen tuki ei toteudu pelkällä asennemuutoksella, kun tarvitaan resursseja.

Kolmantena ja kaikista vaikuttavimpana syynä tilanteeseen on oppilaskohtaisen opetuksen määrän vähentäminen, joka alkoi 1990-luvulla ja on jatkunut tähän päivään asti.

Ensimmäiset Pisa-tulokset, joissa Suomi komeili kärjessä, mittasivat niiden oppilaiden osaamista, jotka olivat aloittaneet koulunsa 90-luvun alussa tai jopa sitä ennen. Tämän jälkeen on kuntien talouskuureissa oppilaalle annettavaa opetusta leikattu dramaattisesti. Esimerkiksi Jyväskylässä – ja ymmärtääkseni kehitys on muissa kunnissa ollut aivan samankaltainen – alakoulun kuuden ensimmäisen luokan oppilaille oli aiemmin antaa opetusta puolen luokan jakotunneilla matematiikassa, äidinkielessä ja joskus englannissakin kahdella tunnilla viikossa. Näissä oppiaineissa oppilas sai puolet tai joskus jopa kaiken opetuksen puolen luokan ryhmässä. Opettajalle jäi aikaa neuvoa ja kohdata myös oppilaat, joilla oli oppimisvaikeuksia tai vaikeuksia keskittymisen kanssa.

Nämä jakotunnit on pikkuhiljaa niistetty pois. Lisäksi monissa kunnissa annettiin opetustunteja vuosittain enemmän kuin mitä asetus määrää. Ne kohdistuivat taito- ja taideaineisiin, pieneltä osin äidinkieleen tai matematiikkaan. Myös tätä tuntimäärää on vähennetty tai se on kokonaan poistettu.

Tämä karkea esimerkki kuvaa sitä, kuinka opetusta on vähennetty 30 vuoden aikana alakoulun jokaisella luokalla 15–20 prosenttia. Oppilaan saaman opetusajan vähentämisen vaikutuksia on ollut vaikea päättäjille esittää, koska se ei näy koulujärjestelyissä ulospäin ja tuloksetkin tulevat vasta 15–20 vuoden viiveellä. Lapsemme ovat olleet ”tehostamisen” ja ”virtaviivaistamisen” kokeilussa, jonka epäonnistumisen hedelmiä saamme nyt nauttia.

Risto Rönnberg

rehtori, opetusministeriön tuntijakotyöryhmän jäsen 2009–2010

Jyväskylä

