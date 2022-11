Toteutuessaan arvonnousuvero olisi vähämerkityksellinen ja hallinnollisesti hankala.

Arvonnousuveron tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa. Toteutuessaan se olisi vähämerkityksellinen ja hallinnollisesti hankala.

Kaiken lisäksi lainvalmistelussa on tunaroitu. Poliittisten paineiden ja lobbauksen ristiaallokossa virkamiesvalmistelu on ollut haparoivaa. Esillä ollut lainsäädäntöehdotus on selvästi tehty kiireessä, ja valtiovarainministeriö saikin pyyhkeitä lainsäädännön arviointineuvostolta. Asia on juridisteknisesti hyvin hankala.

Lakiluonnoksen taustalla on kansainvälisen vero-oikeuden sääntö, jonka mukaan kiinteän omaisuuden luovutusvoitosta verotetaan kiinteistön sijaintivaltiossa, mutta irtaimen omaisuuden luovutusvoitosta luovuttajan asuinvaltiossa. Tämä sääntö on johtanut ilmiöön, jossa erityisesti suuria osakepotteja omistavat henkilöt muuttavat toiseen valtioon ennen kuin myyvät omistuksensa. Uudeksi asuinmaaksi valitaan valtio, joka ei verota myyntivoitosta.

Tällaista veropakoa on useissa maissa vuosikymmeniä pyritty vastustamaan exit tax -verolla. Nyt tämä pyrkimys on Suomessakin konkretisoitumassa ehdotettuna arvonnousuverona. Halutaan huolehtia siitä, ettei asuinvaltiota vaihtamalla vapaudu myyntivoittoverosta.

Nyt käytävässä vilkkaassa keskustelussa minua kismittää se, että väitetään perusteettomasti ehdotetun veron aiheuttavan merkittäviä kansantaloudellisia tappioita. Kirjoitetaan kiihkeästi, kuinka vero estäisi ulkomaisten osaajien tuloa Suomeen. Toisaalta taas väitetään uuden veron kiihdyttävän varakkaiden henkilöiden poismuuttoa.

Kummallinen on myös väite, että arvonnousuvero vähentäisi investointeja Suomeen. Ei vähennä. Investointipäätökseen vaikuttavat kokonaan toisenlaiset tekijät kuin yksityishenkilön arvonnousuvero. Investointimaan valinnassa verotuksen merkitys on vähäinen, ja siltäkin osin kysymys on lähinnä yhteisöverokannasta sekä verotuksen ennakoitavuudesta ja luotettavuudesta. Verolobbauksen logiikka yleensäkin on siinä, että omia veroetuja puolustetaan verotuksen aiheuttamilla (kuvitelluilla) kansantaloudellisilla haitoilla.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kysymys on vain siitä, onko oikein, että Suomesta ulkomaille muuttanut henkilö maksaa Suomessa hankitun omaisuuden myyntivoitosta samantasoisen veron kuin olisi maksanut Suomessa asuvana. Siinä kaikki.

Heikki Niskakangas

vero-oikeuden professori emeritus, Aalto-yliopisto

