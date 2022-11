Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua, tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle.

Tänä vuonna Suomessa on syntynyt historiallisen vähän lapsia.

Tammi-syyskuussa Suomessa syntyneiden lasten määrä oli historiallisen alhainen. Tilastokeskuksen mukaan tänä ajanjaksona syntyneitä oli vähiten vuodesta 1900 alkaneen mittaushistorian aikana. Alhainen syntyvyys on yksi isoista haasteistamme. Se hidastaa talouskasvua, tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle.

Syntyvyyden laskun pysäyttämiseen ei ole pikaratkaisuja. Kyse on rakenteiden, rahan, tulevaisuususkon ja työelämän ohella ihmisten arvojen ja elämäntapojen muutoksesta. Koska ilmiön taustalla olevia syitä on monia, myös ratkaisujen on oltava moninaiset.

Työvoimapula on iso ongelma. Mitä pienemmällä työvoimalla meidän on pärjättävä, sitä enemmän korostuu tarve vahvistaa nykyisten työntekijöiden työkykyä. Parhaita keinoja siihen ovat hyvän johtamisen, uuden oppimisen ja kannustavan työyhteisön vaaliminen. Vahva psykologinen turvallisuus luo perustaa yhteisön hyvinvoinnille muuttuvassa maailmassa.

Työkykyä uhkaavat tekijät on tärkeää kyetä tunnistamaan, jotta osataan valita parhaat keinot työkykyriskien vähentämiseksi. Työn vaatimustason liiallinen kasvu, osaamisvajeet, epäselvät hybridityön käytänteet, heikko perehdytys, huono ergonomia sekä työn liiallinen ja pitkäaikainen kuormitus suhteessa henkilön työkykyyn ovat esimerkkejä tekijöistä, joihin työpaikoilla on kyettävä puuttumaan. Iso haaste on nuorten mielenterveys ongelmien hoitaminen. Meillä ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti varaa nykyiseen menoon. Päinvastoin, työelämän tulisi olla vahvistamassa nuorten uskoa tulevaisuuteen.

Työpaikoilla voidaan tehdä paljon myös siinä, miten perhe- ja lapsiystävälliseltä yhteiskunta näyttää. Käytännön asiat, kuten perhevapaiden sujuvat sijaistuskäytännöt, työajan joustot ja ilmapiiri, jossa puhutaan lapsista myönteisesti, vahvistavat syntyvyyden kasvua.

Syntyvyys voidaan kääntää nousuun, mutta se vaatii tekoja. Samalla on tunnistettava tarve reagoida pienevien ikäluokkien mukanaan tuomiin haasteisiin. Tämä koskee vahvasti myös suomalaista työelämää. Työelämän laatu ja työkyvyn vahvistaminen ovat entistä tärkeämpiä asioita tulevaisuudessa.

Kati Korhonen-Yrjänheikki

työkykyjohtaja

Työeläkeyhtiö Elo

