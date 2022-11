Kulttuurielämän vahvistaminen on osa yhteiskunnan huoltovarmuutta

Huolien ja taloudellisen epävarmuuden aikoina kulttuurin rooli on tärkeämpi kuin koskaan.

Pohjoismainen kulttuurielämä ja esittävien taiteiden ala ovat haasteiden edessä. Koronaviruskriisin aikaisten sulkutoimien vaikutukset tuntuvat alan toiminnassa vielä pitkään. Toiminta käynnistyi kaikissa Pohjoismaissa nopeasti rajoitusten purkamisen jälkeen, mutta haasteena on ollut saada yleisö takaisin kulttuurin pariin. Kriisi muutti ihmisten käyttäytymistä, ja yleisö ostaa lippunsa nyt myöhemmin ja spontaanimmin. Esittävän taiteen alalla kärsitään kriisin seurauksena myös osaajapulasta tietyissä ammattiryhmissä, esimerkiksi näyttämötekniikassa.

Lähestyvä taantuma ja sen mahdollinen vaikutus lipunmyyntiin aiheuttavat myös huolta. Ukrainan sota on johtanut hintojen nousuun ja energiakriisiin. Pohjoismaat jakavat samat haasteet, ja joudumme kaikki kohtaamaan samat vaikeudet. Tästä kaikkien on oltava tietoisia – paitsi kulttuuripoliitikkojemme myös kaikkien niiden, jotka arvostavat vahvaa yhteiskuntaa. Pohjoismaiden välisen hyvän yhteistyön ja kulttuurivaihdon avulla voimme kuitenkin olla vahvempia.

Huolien ja taloudellisen epävarmuuden aikoina kulttuurin merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Vahvassa yhteiskunnassa kulttuuri on yksi tukipilareista, eikä vähiten silloin, kun on kyse sananvapaudesta ja sen suojelemisesta. Vapaa ja itsenäinen kulttuurielämä vahvistaa yhteiskunnan valmiuksia ja ihmisten kykyä selviytyä kohtaamistaan haasteista. Näemme tästä todisteita sekä Ukrainassa että muissa sodan ja konfliktin koettelemissa maissa. Valtataisteluissa sananvapaus, vapaa taide ja yhteinen kulttuuriperintö joutuvat usein ensimmäisinä hyökkäyksen kohteiksi.

” Pohjoismaiden välisen hyvän yhteistyön ja kulttuurivaihdon avulla voimme olla vahvempia.

Tätä taustaa vasten maidemme kulttuurielämää on suojeltava ja vahvistettava. Nykyään on entistäkin tärkeämpää, että kulttuuripolitiikassa ja sen ohjauksessa taataan sekä taiteellinen vapaus että rahoituksen riippumattomuusperiaate, vakaus ja pitkäaikaisuus. Kulttuuritoiminta ja kulttuurin pysyvät rakenteet tarjoavat tilan vapaalle taiteelle sekä ilmaisun ja luomisen vapaudelle.

Me pohjoismaiset teatterialan ammatti- ja työnantajajärjestöt haluamme korostaa, miten tärkeää on, että pohjoismaiset kulttuuriministerimme turvaavat ja edistävät yhteistyötämme. Pyydämme, että Pohjoismaiden neuvoston kulttuurirahastoa sekä Pohjoismaiden neuvoston kulttuuribudjettia vahvistetaan. Pyydämme teitä luomaan tilaa Pohjoismaiden väliselle kulttuurivaihdolle ja kokemusten jakamiselle. Meillä on paljon yhteistä, ja aktiivisen yhteistyön avulla saamme kulttuuritoimintamme kukoistamaan tulevaisuudessa.

Mikael Brännvall

toimitusjohtaja, Svensk Scenkonst

Kaisa Paavolainen

toimitusjohtaja, Suomen teatterit ry

Peter Mark Lundberg

johtaja, Dansk Teater

Morten Gjelten

johtaja, Norsk teater- og orkesterforening

Magnus Geir Thordarson

taiteellinen johtaja, The National Theatre of Iceland

