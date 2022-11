Kauppalehti kirjoittaa, että Tilastokeskuksen tuoreet luvut kertovat Suomen huolestuttavasta väestökehityksestä.

”Tammi–syyskuussa syntyi 34 227 lasta, mikä on noin 3 500 vähemmän kuin viime vuonna. Kuolleiden määrä oli samana aikana 46 111. Suomen väestönkasvu on nyt täysin maahanmuuton varassa.”

”Syntyvyys on samaa luokkaa kuin vuonna 2019. Koronapandemia sai aikaan pienen pompun syntyvyyteen, mutta se jäi lyhyeksi. Kokonaishedelmällisyysluku on painunut 1,35:een, eli suomalaisnaiset synnyttävät keskimäärin 1–2 lasta elämänsä aikana.”

”Syntyvyyteen on vaikea vaikuttaa, sillä se riippuu pitkälti henkilön omista valinnoista. Siihen eivät välttämättä taloudelliset kannusteetkaan pure.”

”Varman toimitusjohtaja Risto Murto nosti vastikään esiin yhden konkreettisen asian, jolle voisi tehdä jotakin: nuorten miesten syrjäytyminen. Poikien hyvinvointiin ja koulutukseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, sillä vähälle jääneestä koulutuksesta käynnistyy usein syrjäytymiskierre. Ammatti- ja oppisopimuskoulutusta pitää kehittää.”

”Toinen keino parantaa huoltosuhdetta on maahanmuutto. Siihen syrjäinen, kylmän sään ja vieraan kielen Suomi voi vaikuttaa ennen kaikkea vetovoimatekijöillä: perheiden yhdistämisen helppoudella, lasten koulutuksella, toimivalla yhteiskunnalla ja vähäisellä byrokratialla.”

Ilkka-Pohjalainen varoittaa, että hyvinvointivaltio on väestökehityksen vuoksi vakavassa vaarassa.

”Väestöpyramidi on kääntynyt asentoon, joka takaa sen, että yhteiset menot kasvavat yhteisiä tuloja nopeammin. On luultavaa, että kattavaa sosiaaliturvaa on pakko purkaa jo tällä vuosikymmenellä. Suomen talouden suorituskyky ei yksinkertaisesti riitä.”

”Suomi tarvitsee paljon töihin tulevia maahanmuuttajia, ja heidän houkuttelemisensa olisi pitänyt aloittaa jo ajat sitten.”

”Poliittinen ilmapiiri vain ei ole ollut sellaiseen valmis, paremminkin toisinpäin.”

”On käsittämätöntä, miten vähän Suomen vinoutuneesta väestörakenteesta käytetään poliittisia puheenvuoroja. Kyse on Suomen hyvinvoinnin kannalta eksistentiaalisesta ongelmasta.”

”Väestörakenteen kehitys on ollut nähtävissä jo pari vuosikymmentä. Siihen ei ole varauduttu oikeastaan muulla kuin vanhuuseläkeiän alarajan nostolla. Ulkomaisen työvoiman houkuttelu on jäänyt poliittisen kiivailun tai kankean byrokratian jalkoihin.”