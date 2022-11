Kannattaisiko meidän luopua puolisoiden elatusvelvollisuudesta?

Elatusvelvollisuus puolisoiden välillä voi tappaa rakkauden. Elatusvelvollisuudesta säädetään avioliittolaissa, mutta se koskee myös avopuolisoja. Puolison tulot voivat siis jättää köyhän sosiaaliturvan ulkopuolelle eli puolisostaan taloudellisesti riippuvaiseksi.

Tutkitusti työttömyys lisää eron todennäköisyyttä ja naisen työttömyys alentaa jopa pariskuntien hedelmällisyyttä. Kannattaisiko meidän luopua puolisoiden elatusvelvollisuudesta?

Monilla suomalaisilla pariskunnilla on erikseen omat rahat tai sitten yhteinen tili, jolle molemmat laittavat saman verran rahaa ja jolta maksetaan välttämättömät yhteiset menot – ihan riippumatta siitä, onko puolisojen tulotaso sama.

Suomessa on perheitä, joissa puolisoilla on hyvin erilainen elintaso: kun toinen puolisoista pystyy ostelemaan kevyin mielin kahvia ja iltapäivälehtiä kaupungilla, toinen puolisoista odottaa kotona.

Pohjoismaisessa sosiaaliturva-ajattelussa on ollut kantavana ajatuksena yksilöperusteisuus, mutta poikkeuksen siihen tekee asumistuen lisäksi toimeentulotuki, jonka varassa ovat kaikkein huono-osaisimmat.

Käytännössä tämä voi johtaa siihen, että pitkittynyt työttömyys hajottaa perheen, eikä kukaan enää ota köyhää asuinkumppanikseen.

Yksin asuessa kaikki on kalliimpaa. Kalleinta kuitenkin on rakkaus.

Parisuhteen ja perheen puuttuminen nostaa päihderiippuvuusriskin moninkertaiseksi. Kun haaveet ovat kaatuneet ja ihminen on yksin, se on tragedia. Olisimme voineet puuttua tilanteeseen jo aiemmin: köyhyyttä poistamalla ja siirtämällä esteitä köyhien ihmisten rakkauden löytämisen tieltä.

Köyhyys koskettaa valtavaa määrää suomalaisia. Eurostatin tilastojen mukaan Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskin piirissä on 838 000 ihmistä.

Lapsettomaksi jäävät useimmin vähän koulutetut naiset eli ne, joiden työmarkkina-asema on heikoin. Helsingissä köyhyys aiheuttaa yksinäisyyttä, sillä jo paikasta toiseen liikkuminen julkisella liikenteellä maksaa varsin paljon. Deittailun käytännöt heikentävät köyhän mahdollisuuksia hakea kumppania.

Kuitenkin meillä on sosiaaliturvajärjestelmässä avopuolison elatusvelvollisuus, joka joskus koskee jopa kimppakämpän asukkaita.

Päättyykö liitto jo ennen kuin se alkoikaan, jos rakastuit ihmiseen, jolla on työpaikka, mutta itse olet köyhä?

Ei ole mitenkään itsestään selvää, että kaikki nuoret ovat valmiit laittamaan hynttyitä yhteen, jos ja kun samalla on otettava toisesta taloudellinen vastuu.

Avopuolison elatusvelvollisuus voi siis johtaa siihen, että vähäosaiset jäävät ilman rakkautta. Jos toimeentulotukea ei saa ennen kuin seurustelukumppanikin on köyhä, moni köyhä jää yksin.

Ilman rakkautta jääminen ei tee hyvää kenellekään, mutta erityisen ikävä juttu se on työttömälle, jolta puuttuu arjestaan työyhteisön kannatteleva voima ja työnteon antama merkityksellisyyden tunne.

Köyhyys on helpompi kestää, jos on rakkautta. Bon Jovin sydäntäsärkevässä työväenlaulussa Livin’ on a Prayer lauletaan: meillä on toisemme ja se on paljon.

Rakkaus antaa voimia kohdata vastoinkäymisiä. Työttömyys nakertaa itsetuntoa, mutta jos vieressä on toinen, jolle kelpaa sellaisena kuin on, varattomanakin, on helpompi uskoa tulevaan. Pohjalta nousu vaatii toisen ihmisen tukea.

Rakkaus on kuitenkin haurasta, eikä vain yhdenlaista. Siihen sekoittuu monia tunteita ja kuvitelmia toveruudesta kiintymykseen, toisen asemaan toiveiden tynnyrinä tai turvasatamana. On varmasti niitäkin, jotka eivät taloudellisista syistä uskalla erota huonosta liitosta.

Elatusvelvollisuus aikuisten välillä, kuten kaikenlainen taloudellinen riippuvaisuus, altistaa hyväksikäytölle.

Siksi jokainen tarvitsee omaa rahaa. Ilman rahaa ei ole vapautta, ei tasa-arvoa.

Kirjoittaja on kirjailija.