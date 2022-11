Vaikka tautia ei voida parantaa, sitä voidaan hoitaa.

Tuotantotalouden professori Paul Lillrank esitti hyvinvointijohtajille sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan neljän kohdan tehtävälistan (HS 27.10.). Hän tiivisti jatko-opiskelijansa työn pohjalta syntyneen käsityksen Parkinsonin taudin hoidosta Suomessa seuraavasti: ”Se meni näin: tässä on diagnoosi, elämäsi tulee olemaan kurjaa, tässä on resepti, mene apteekkiin ja moido”.

Väite herättää turhaan huolta potilaille ja heidän omaisilleen.

Erikoissairaanhoidon neurologi tekee Parkinsonin taudin diagnoosin ja seuraa säännöllisesti potilaan vointia ja vastetta lääkehoidolle. Kontrollien välissäkin potilaalla on mahdollisuus olla hoitavaan yksikköön yhteydessä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) joko puhelimitse, Maisa-palvelun tai digihoitopolun kautta.

Vaikka tautia ei voida parantaa, sitä voidaan hoitaa. Lääkehoidolla kyetään yleensä lievittämään merkittävästi taudin motorisia oireita ja ylläpitämään toimintakykyä ja elämänlaatua, jopa työkykyä. Kun lääkehoidon teho hiipuu, käytettävissä ovat tehokkaat kajoavat hoidot: kolme erilaista lääkeinfuusiohoitoa ja syväaivostimulaatiohoito. Vaikka kajoavat hoidot eivät pysäytä taudin etenemistä, oikealla potilasvalinnalla ja oikea-aikaisina ne parantavat merkittävästi potilaan elämänlaatua. Parhaimmillaan osa syväaivostimulaation saaneista potilaista jatkaa jopa työuraansa.

Maassamme tehdään myös monipuolista aktiivista tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää Parkinsonin taudin hoitoa ja selvittää sen syntymekanismeja. Esimerkiksi Hus on Pohjoismaiden ainoa yksikkö, joka on mukana kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa, jossa selvitetään syväaivostimulaation pitkäkestoista vaikutusta Parkinsonin taudin motorisiin ja ei-motorisiin oireisiin. Olemme täällä potilaitamme varten, emmekä toivota heille kurjaa elämää.

Eero Pekkonen

osastonylilääkäri

Johanna Eerola-Rautio

erikoislääkäri

Nina Forss

johtava ylilääkäri

Hus, Neurokeskus

