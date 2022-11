Kysymyksiä riittää, mutta laadukasta näyttöä on toistaiseksi niukasti.

Euroopan syksyllä aktivoitunut koronavirusepidemia on laajasti jo selvässä laskussa ilman merkittäviä toimia – pois lukien riskiryhmiin kohdistuvat rokotukset. Etenkin pandemian aikana kertyneen väestöimmuniteetin seurauksena terveydenhuollon kuormitus on odotetusti ollut huomattavasti vähäisempää.

Virus jatkaa kiertoaan aaltoillen kuten lukuisat muut hengitystieinfektiot. Kriisivaihe on joka tapauksessa ohi ja on nähdäkseni ollut jo pidempään.

Kansalaisten ei yleisesti tarvitse käyttää huolienergiaansa koronavirukseen. Alan viranomaisille, tutkijayhteisölle sekä poliitikoille kuitenkin alkaa – tai olisi jo pitänyt alkaa – seuraava vaihe, jossa tavoitteena on oppia kaikki mahdollinen pandemiavasteesta. Tämä tulee tehdä läpinäkyvästi ja moninaisia ääniä kuunnellen. Mikä oli kustannusvaikuttavaa testausta? Mitkä seurantaluvut tuottivat hyödyllistä tilannekuvaa? Miksi kouluja suljettiin lähiopetukselta? Mitä hyötyä ja haittaa harrastustoiminnan rajoittamisesta oli? Missä olosuhteissa ja minkälaisista maskeista todella on merkittävää hyötyä? Kysymyksiä riittää, ja laadukasta näyttöä on toistaiseksi niukasti.

” Seuraava viruspandemia tulee varmasti.

Olen johtanut useita pandemiavastearvioita eri Euroopan maissa, istunut alas monialaisten asiantuntijoiden kanssa ja keskustellut siitä, mikä heidän mielestään on mennyt hyvin, mikä huonosti ja mihin tulee jatkossa panostaa. Tiivistäen: isot haasteet ovat etenkin liittyneet henkilöstöresurssien niukkuuteen ja vajavaiseen koulutukseen (hoitopuolen lisäksi epidemiologisen analytiikan suhteen), säännöllisesti veitsenterällä olevaan terveydenhuollon kapasiteettiin, vajavaiseen valmiuskulttuuriin mukaan lukien harjoitusten puute, puutteelliseen terveydenhuollon digitalisaatioon sekä päätöksenteon päällekkäisyyksiin ja heikkoon koordinaatioon. Haasteet eivät ole uusia, vaan näitä on vuosien varrella tuotu useasti esiin. Juurisyiden korjaamiseen ei ole riittänyt poliittista mielenkiintoa.

Nykykeskustelun päähuomion tulisikin olla perusteellisissa vastearvioinneissa ja oppien konkreettisessa priorisoinnissa. Näiden huomiotta jättäminen kasvattaa lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä, sillä vaarana on, että huomio keskittyy absoluuttisten riskien kannalta vähemmän tärkeisiin aiheisiin, kuten kuka nuori ja terve ansaitsee uuden tehosteannoksen tai tulisiko bussimatkalla olla maski.

Kansallisten asiantuntijalaitosten tärkeä rooli on ajankohtainen teema kansainvälisellä areenalla, samoin kuin laitosten aseman vahvistaminen. Riittävä itsenäisyys poliittisesta ohjauksesta ja vahvasti näyttöön, mukaan lukien omaan tutkimustoimintaan, perustuvat arviot ovat tärkeitä ja tuovat uskottavuutta. Asiantuntijalaitokset eivät ole erehtymättömiä. Näytöstä keskusteleminen olisi kuitenkin hyvä käydä tieteellisillä foorumeilla asianmukaisesti data edellä, ei mediassa narratiiveilla.

Seuraava viruspandemia tulee varmasti. Kohtaamme myös muita terveyshaasteita, jotka edellyttävät väestötason interventioita. Kaikki koronaviruspandemian kivet pitää kääntää, jotta seuraavalla kerralla voimme madaltaa tautihuippuja keinoilla, jotka minimoivat rajoitustaakan eivätkä samalla merkittävästi heikennä hyvinvointiyhteiskuntiemme rakenteita.

Jussi Sane

terveysturvallisuusasiantuntija, infektioepidemiologian dosentti

Helsinki

