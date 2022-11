Aiemmin mökkitonttien hinnat kohosivat Venäjän puolelta tulleen suuren kysynnän vuoksi pilviin, mutta nyt tilanne saattaa muuttua pysyvämminkin.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut monenlaisia vaikutuksia. Yksi sellainen, joka on tosin vielä loppuun asti näkemättä, on sodan heijastuminen Suomen itärajan läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen arvoon.

Oli aika, kun Venäjällä – ja venäläisillä – meni hyvin. Silloin he kohottivat ostotarjouksillaan itärajan mökkitonttien hinnat pilviin. Jopa niin korkealle, että kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd) älähti aiheesta. Venäläiset olivat kuulemma nostaneet tonttien hinnat tavallisen suomalaisen palkansaajan ulottumattomiin.

Urbaani legenda kertoo tilan omistajasta, jonka pihaan kaartoi kiinteistövälittäjän auto. Välittäjä tarjosi hyvällä paikalla sijaitsevasta rantatontista taloineen kunnon summaa. Isäntä vastasi, ettei edes miljoonasta markasta suostu myymään palaa isänmaataan.

Vähän myöhemmin samainen välittäjä palasi tilalle ja tarjosi kahta miljoonaa markkaa. Siinä vaihtoi isänmaa omistajaa.

Ruokolahdella pitkään asuneena Kymäläinen taatusti tietää, mikä seutukunnan asukkaita puhuttaa. Sittemmin venäläisillä ei kuitenkaan enää ole mennyt niin hyvin, muun muassa ruplan kurssin romahtamisen takia.

” Venäläiset ovat hyviä kiertämään sääntöjä.

Ukrainan sota on tuonut lisää hankaluuksia venäläisten tonttikaupoille. Kiinteistöjä on toki myynnissä. Ainoa ongelma – venäläisten kannalta – on se, että kaupattavat kiinteistöt ovat suomalaisille liian suuria kokonaisuuksia, kuten lomakeskuksia.

Venäläiset ovat hyviä kiertämään sääntöjä. Jo pitkään ennen kuin Suomeen tuloa alettiin syys–lokakuun vaihteessa rajoittaa, venäläiset alkoivat myydä kiinteistöjensä tai jopa osakehuoneistojensa osaomistuksia. Myytävän omistuksen arvoa lisäsi, jos sillä sai oikeuden Suomen-viisumiin. Sittemmin tuotakin väylää maahantuloon on rajoitettu.

Nyt venäläiset pääsevät Suomeen enää lähinnä työn tai perhesuhteiden vuoksi tai kiinteistön ylläpidon takia. Eivätköhän he taas keksi jonkin konstin kiertää uusia sääntöjä.

Tilanteessa pitää nähdä myös valoa. Jos venäläisten matkailua Suomessa rajoitetaan, saattavat itärajan pinnassa sijaitsevien mökkitonttien hinnat pudota sellaiselle tasolle, että muillakin kuin venäläisillä on niihin varaa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.