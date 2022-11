Tasa-arvon takapakista on syytä olla huolissaan

Monet naiset kieltäytyvät lähtemästä vaaliehdokkaiksi, koska eivät halua altistaa itseään vihapuheelle.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) täytti äskettäin 50 vuotta. Olin neuvottelukunnan jäsen noin 30 vuotta sitten ja muistan innon, jolla työskenneltiin tasa-arvolain kiintiöiden, lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja seksikaupan torjumisen puolesta.

Tahdon välttää haikailua menneisiin, mutta se, miten tunkkaiseksi ilmapiiri on muuttunut, huolestuttaa. Sellaiset asiat kuin naisen itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa tai yksilön oikeus määritellä vapaasti oma sukupuoli-identiteettinsä ovat vuonna 2022 kaikkea muuta kuin itsestäänselvyyksiä. Ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta on tullut mielipidekysymyksiä – se nähtiin äskettäin eduskunnassa.

Se, että Suomi antoi vuonna 1906 naisille ja miehille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ensimmäisten maiden joukossa, on kultainen huntu, jonka läpi monet edelleen katselevat maailmaa ja puhuvat Suomesta tasa-arvon mallimaana. Saavutus on kiistaton, mutta siitä on kulunut 116 vuotta. Historiaan juuttuminen, niin kunniakasta kuin se olisikin ollut, vääristää perspektiiviä.

Ehdokashankinta eduskuntavaaleissa on haasteellista kaikille puolueille. Viime eduskuntavaaleissa lähes saavutettiin naisjärjestöjen pitkäaikainen tavoite eli se, että eduskunnassa olisi yhtä paljon molempia sukupuolia edustavia kansanedustajia. Miten mahtaa nyt käydä? Lopputuloshan riippuu myös ehdokasasettelusta (HS Vieraskynä 21.10.).

Monet naiset kieltäytyvät lähtemästä ehdolle, koska eivät halua altistaa itseään netin sukupuolittuneelle vihapuheelle. Feminismistä on monille tullut kirosana. Ajankuvastamme kertoo se, että kun vuosisatoja maailmaa hallinneet valkoiset heteromiehet pelkäävät etuoikeuksiensa kaventumista, naiset kiiruhtavat nostamaan heidän huolensa agendalle.

Tasa-arvo on ottamassa takapakkia. Se kaventaa demokratiaa ja kansanvaltaa. Euroopassa riehuu sota, joka taannuttaa tasa-arvokehitystä vuosikymmeniksi. Afganistanissa on palattu kivikauteen, Yhdysvalloissa osavaltio toisensa jälkeen kiristää aborttilainsäädäntöä, ja Iranissa naiset taistelevat oikeuksistaan käytännössä henkensä kaupalla. Suoraan nämä asiat eivät heijastu demokraattiseen, vakaaseen Suomeen, mutta heikoistakin signaaleista pitää olla huolissaan ja niistä on uskallettava pitää ääntä.

Päivi Mononen-Mikkilä

viestintäyrittäjä, feministi

Helsinki

