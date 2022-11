Ulkomaisen työntekijän ammattipätevyyden arviointi ei saa jäädä pelkästään rekrytoivalle työnantajalle.

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta on ollut tänä syksynä lausuntokierroksella, ja uudistusten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa. Muutosesityksissä on paljon myönteistä mutta myös huolestuttavaa.

Palkansaajien keskusjärjestöjä huolestuttaa, että tulevaisuudessa työntekijän ammattipätevyyttä arvioisi ensisijaisesti työnantaja jopa laillistetuissa tai terveystodistusta edellyttävissä ammateissa. Todistuksia työntekijältä voitaisiin pyytää ainoastaan silloin, kun on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijältä puuttuu pätevyys tai vaadittu todistus terveydentilasta. Tällä hetkellä esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten lääkärin tai sairaanhoitajan osalta viranomaiset ratkaisevat, onko henkilö pätevä ja voiko hän tulla Suomeen töihin. Vastaisuudessa työnantaja yksin määrittelisi, kuka on pätevä eikä todistuksia olisi oikeus kysyä.

SAK, Akava ja STTK kannattavat työ- ja osaamisperusteisen maahanmuuton edistämistä ja turhan byrokratian karsimista. Tämä ei kuitenkaan saa tarkoittaa ammattipätevyyden arvioinnin virtaviivaistamista eikä sitä, että maahantulon edellytysten valvonnasta luovutaan kokonaan.

Ulkomaisen työntekijän pätevyyden arviointi laillistetuissa tai terveystodistusta edellyttävissä ammateissa ei saa jäädä pelkästään rekrytoivan työnantajan asiaksi. Potilas-, asiakas- ja yleistä turvallisuutta koskevissa ammateissa on noudatettava niistä annettuja säännöksiä. Muuten saattaa käydä niin, että väärinkäytöksiä tullaan puimaan oikeusasteissa ja samalla kuormitetaan turhaan myös poliisia ja syyttäjälaitosta.

Eve Kyntäjä

maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija, SAK

Taina Vallander

johtaja, STTK

Miika Sahamies

johtava asiantuntija, Akava

