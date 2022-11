Lääkehuollon kustannustehokkuutta sekä apteekkien että sairaala-apteekkien osalta on parannettava rakenteellisilla ratkaisuilla.

Suomi on pieni nurkka Euroopan lääkemarkkinassa, johon kohdentuu tällä hetkellä myös geopoliittinen uhka. Lääkealaa tulee kehittää systeemisesti. Tarvitaan riskien hallintaa ja kykyä ymmärtää sekä lääkemarkkinaa että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen muutosten vaikutuksia. Näin voidaan vähentää eriarvoisuutta ja hallita kustannusten kasvupainetta.

Julkisen lääkehuollon uudistuksissa pitäisi olla jo hyvässä toimeenpanon vaiheessa, mutta lainsäädäntö on puutteellista. Lääkehuollon kustannustehokkuutta sekä apteekkien että sairaala-apteekkien osalta on parannettava rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten rahoituksen uudistamisella ja digitalisaation hyödyt huomioivilla toiminnallisilla muutoksilla. Sen sijaan hallitus on antanut eduskunnalle käsiteltäväksi esityksen, jonka tavoite on avohoidon lääkekustannusten pienentäminen muilla keinoilla. Eduskunnan tulisi nyt korjata valmistelun puutteet ja palauttaa lääkealan kehittäminen raiteilleen.

Hallituksen esityksessä kuvattu lääkkeiden määräämisen ohjaus on liitettävä osaksi laajempaa lääkealan seurantaa, arviointia ja ohjausta. Loogista olisi, että Fimea arvioisi alueellisia lääkkeen määräämiskäytäntöjä, lääkkeiden toimittamista apteekeista ja ennakoisi lääkemarkkinan muutoksia. Osana palvelujärjestelmän arviointia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huomioisi tämän Fimean tuottaman arvion ja tuottaisi tilannekuvan rationaalisesta lääkehoidosta. Sosiaali- ja terveysministeriö voisi hyvinvointialueiden kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjata ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin joko alueellisesti tai kansallisesti.

Edellä kuvattu ohjauksen vahvistaminen vaatii uusia kansallisia tiedonhallintapalveluita sekä kumppanuutta viranomaisten, palveluntuottajien ja lääketeollisuuden välillä. Lääkehoitoa, lääkkeiden käyttöä ja lääkejakelua ei voida ohjata ja kehittää mielipiteillä. Datalla ja tiedolla on merkitystä, ja vain investoimalla kansalliseen lääkehoidon ohjauksen infrastruktuuriin, voidaan lunastaa kustannusten kasvun hallitsemiseen sekä lääkehoidon vaikuttavuuden parantamiseen liittyvä potentiaali.

Vuonna 2021 lääkkeiden kokonaismyynti tukkuhinnoin oli 2 890 miljoonaa euroa, josta sairaalassa käytettävien lääkkeiden osuus oli noin 900 miljoonaa euroa. Vuoteen 2019 saakka sairaalassa käytettävien lääkkeiden kokonaiskustannusten kasvu on ollut hallittu onnistuneiden lääkehankintojen johdosta. Vuosien 2018–2019 aikana käyttöön tulleet erittäin kalliit uudet lääkehoidot ovat nostaneet kustannuskehitystä.

Kilpailuttamalla tehokkaasti lääkevalikoimaa ei välttämättä voida seuraavina vuosina kattaa uusien lääkehoitojen käyttöönoton kustannuksia. Tarvitaankin uusia keinoja lääkehoidon kustannuspaineiden hallitsemiseksi, ellei lisärahoituksen kohdentaminen lääkehoitoon ole mahdollista. Arvioimalla lääkehoitoa osana palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja luodaan oikea viitekehys kustannuskehityksen hallintaan sekä kehittämiseen.

Heidi Tahvanainen

vastaava proviisori

Kerstin Carlsson

toimialajohtaja, sairaanhoitopiirin apteekkari

Hus Apteekki

