Autoilun rajoittaminen ja kävelyalueiden parantaminen ovat tehneet viihtyisämpiä ja elinvoimaisempia keskustoja ympäri maailman. Silti Helsingin keskustan yrittäjät kertoivat vastustavansa kävelyalueiden parantamista ja autoliikenteen rajoittamista Esplanadeilla vedoten huoleen asiakkaiden vähenemisestä (HS 31.10.).

Kansainväliset esimerkit osoittavat onneksi päinvastaista. Kun autoliikennettä on rajoitettu, kävelijöiden määrä on kasvanut. Se on tuonut yrityksille lisää asiakkaita: kävelijän on helpompi piipahtaa ostoksille kuin ohi ajavan autoilijan.

Melbournessa Australiassa kävelijöiden määrä kasvoi 40–50 prosenttia ja Brightonissa Britanniassa 60 prosenttia. Koronaviruksen myötä kävelyalueita lisättiin monissa kaupungeissa, ja niihin ihastuivat sekä asukkaat että yrittäjät. Kun Madridissa Espanjassa ja Denverissä Yhdysvalloissa autoliikennettä yritettiin palauttaa, yrittäjät nousivat vastarintaan.

Tuskinpa Keskuskadun yrittäjätkään haluaisivat palauttaa autoja kahdeksan vuotta sitten kävelykaduksi muutetulle Keskuskadulle. Nyt samassa tilassa on terasseja ja käveleviä ihmisiä, jotka vierailevat kadun liikkeissä.

Kööpenhaminassa Tanskassa autoilua on vähennetty jo 1960-luvulta lähtien. Muutosta vastustettiin samoilla argumenteilla kuin usein Suomessakin: eihän näin pohjoisessa voi kävellä. Mutta jo ensimmäisenä vuonna kävelijöiden määrä kasvoi 35 prosenttia. Hyvien kokemusten seurauksena kävelyalueiden määrä seitsenkertaistettiin.

Kaupunkia ei pidä kehittää ennakkoluuloihin pohjaten vaan katsoa kansainvälisiä esimerkkejä. On hienoa, että Helsingissä ollaan ottamassa askeleita viihtyisän kävelykeskustan suuntaan.

Sameli Sivonen

arkkitehtiopiskelija,

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen (vihr)

