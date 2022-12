Ilotulitteiden käytön rajoittamista koskeva kansalaisaloite tyrmättiin heikoin perustein.

Ilotulitteiden käytön rajoittamista koskevan kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa kesti liki kolme vuotta. Aloite tyrmättiin heikoin perustein. Talousvaliokunnan lausunnossa kritisoitiin kansalaisaloitteeseen sisältyneen vaikutusarvioinnin olleen kevyttä. Vaikutusarvioinnin tekeminen ei kuitenkaan ole kansalaisten vaan virkakoneiston tehtävä.

Valiokunnan argumentointi perustuu vahvasti siihen, että jos ilotulitteiden kuluttajakäyttö kielletään, syntyy ilotulitteiden pimeitä markkinoita ja laitonta tuontia verkkokaupasta. Yhteiskunnassa lähtökohtana kuitenkin on, että lakia noudatetaan ja sitä valvotaan. Se, että joku ei noudattaisi lakia, on kehno peruste olla tekemättä mitään.

Ilotulitteista aiheutuvat riskit ovat täysin turhia ja kohdistuvat monin osin muihin ihmisiin ja tahoihin kuin ilotulitteen ostajaan tai käyttäjään. Kansalaisaloitteessa ja valiokuntakuulemisessa on tuotu esille moninaisia ilotulitteisiin liittyviä vaaroja, haittoja ja kustannuksia. Asiaan olisi saatu varmasti tarpeellista lisätietoa kuulemalla silmälääkäriä, poliisia, pelastuslaitosta, ympäristöviranomaista sekä ilotulitteesta lopunikäisen silmävamman saanutta.

Alan oman arvion mukaan kuluttajailotulitemyynnin arvo on 21 miljoonaa euroa vuosittain. On selvää, että täyskiellosta aiheutuisi vaikutuksia alan elinkeinolle. Liikevaihto on kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole Suomen talouden kannalta merkitystä.

” Yhteiskunta maksaa haitoista aiheutuvat kulut.

Kuluneiden vuosikymmenten aikana Suomessa on tehty turvallisuuden parantamiseksi se, mikä voidaan. Lainsäädäntöä on kiristetty ja valistusta on tehty. Kehitystäkin on tapahtunut, mutta erilaisia, täysin turhia vahinkoja tapahtuu yhä vuosittain. Yhteiskunta maksaa haitoista aiheutuvat kulut.

Ilotulittamisen turvallisuudessa on kyse myös EU:n sääntelystä, jonka muuttaminen on hidasta. Kuluttajakäytön kieltäminen on tehty mahdolliseksi EU-sääntelyssä. Siksi EU:n taakse piiloutuminen on tässä asiassa vastuun välttelyä.

Kansalaisilla on oikeus turvallisuuteen. Työkalut tämän saavuttamiseksi ovat olemassa. Pian saamme tiedot vuodenvaihteen juhlinnassa syntyneistä ilotulitevahingoista tapaturmapoliklinikoilta ja pelastuslaitoksilta. Jälleen kerran – turhaan.

Tomi Lounema

Helsinki

