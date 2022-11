Palkkavirheiden korjaamisessa priorisoidaan kokonaan tai suurelta osin puuttuvat palkat.

Vastaan nimimerkille Turhautunut (HS Mielipide 26.10.). Opettajien palkkavirheiden taustalla on, ettei tutkinto- ja kelpoisuustietojen siirto vanhasta järjestelmästä uuteen onnistunut suunnitellusti. Tietojen korjaaminen on ollut hidasta, koska tietoja on viety järjestelmään käsin. Samaan aikaan on määritelty opettajien palkkatiedot alkaneelle lukuvuodelle.

Juurisyitä palkkavirheille on tunnistettu, ja virhelähteitä korjataan jatkuvasti. Valitettavasti ratkaisut eivät ole aivan yksinkertaisia – jos olisivat, virheet olisi varmasti jo korjattu. Työ palkanmaksun ongelmien ratkaisemiseksi jatkuu, jotta laatu ja oikeellisuus rakentuvat järjestelmämuutoksen myötä digitalisoidun palkkaprosessin sisälle.

Palkanlaskennan asiakaspalvelu on ollut erittäin ruuhkautunut. Olemme rekrytoineet lisähenkilöstöä ja ottaneet käyttöön keinoja yhteydenottojen sujuvoittamiseksi sekä asiakaspalvelun ruuhkan purkamiseksi. Parantaminen on jatkuvaa.

Palkkavirheiden korjaamisessa priorisoidaan kokonaan tai suurelta osin puuttuvat palkat. Pienempien virheiden korjaamisessa toivomme kärsivällisyyttä. Kun kyseessä on työntekijän kannalta kriittinen tilanne, pystyy työntekijän esihenkilö eskaloimaan ilmoituksen. Tällä tavalla turvaamme, että työntekijälle kriittiset palkkavirheet eivät jäisi korjaamatta nopealla aikataululla.

Korvaamme viivästyneistä palkoista lainmukaiset viivästyskorot. Lisäksi maksetaan erillinen viivästysmaksu. Sen suuruus riippuu siitä, kuinka suuri ja pitkä työntekijää koskeva palkkavirhe on ollut: viivästysmaksu on vähintään 50 euroa ja vähintään viisinkertainen viivästyskorkojen yhteismäärään nähden.

Olen hyvin pahoillani siitä, että palkoissa esiintyy edelleen virheitä ja että tilanne aiheuttaa yhä ongelmia työntekijöillemme. Palkanlaskennan vakauttamishankkeessa teemme lujasti töitä usealla osa-alueella ja useissa projekteissa, jotta palkanmaksuprosessistamme tulee sujuva ja mahdollisimman virheetön.

Kirsti Laine-Hendolin

johtaja, palkanlaskennan vakauttamishanke

Helsingin kaupunki

