Työuupumusta ei pitäisi selittää tunnollisuudella, kirjoitti Veera Paananen (HS 27.10.). Hänen mukaansa työuupumusta kokevat myös ihan perustason suorittajat, koska töitä on liikaa, työtehtävät epämääräisiä ja ne täytyy tehdä kiireessä hosuen. Kyseessä on iso systeemitason ongelma, jota ei pidä vierittää yksilön vastuulle.

Kohtaan vuosittain satoja työntekijöitä työsuojelu- ja työhyvinvointiaiheisissa koulutuksissa. Yhä useampi määrittelee suurimmaksi terveys- ja turvallisuusriskikseen kuormittumisen, joka voi johtaa uupumukseen. Moni on kokenut uupumuksen ja jotkut jopa useita kertoja. Useiden kohdalla kuormittavat tekijät liittyvät paljolti työhön mutta myös yksityiselämään.

Kurssilaiset ovat tyypillisesti henkilöitä, joilla on työpaikalla jokin erityistehtävä, johon voi liittyä vastuunkantoa alaisista. Jotkut toimivat henkilöstön edustajina, joiden tehtäviin kuuluu tukea uupuvia ja rohkaista heitä ottamaan ongelmia puheeksi esihenkilönsä kanssa. Esihenkilöt, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet puurtavat usein oman jaksamisensa kustannuksella.

Eriarvoinen kohtelu työpaikalla, liiallinen työtaakka, roolin ja vastuiden epäselvyys, vuorovaikutuksen ja tuen puute esihenkilöltä sekä kohtuuton aikapaine ovat tekijöitä, jotka altistavat työuupumukselle. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan työuupumuksen syntymisen taustalla voi olla myös pitkittynyt kokemus työlle annettujen panostusten ja siitä saatujen vastineiden (esimerkiksi toimeentulo ja arvostus) epätasapainosta.

Työuupumuksesta puhutaan silloin, kun sen aiheuttajat ovat ensisijaisesti työhön liittyviä. Uupumusta aiheuttavat kuitenkin myös yksityiselämän kriisit ja palautumista haittaavat elintavat. Persoonallisuuden piirteillä on oma vaikutuksensa.

Ihmiskeho ja mieli kaipaavat sopivassa määrin kuormittumista ja haasteita. Olennaista kuormittumisen hallinnassa ja uupumisen ehkäisyssä on palautuminen. Sitä tarvitaan riittävä määrä päivittäin, jotta haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä. Vapaa-ajan tai eläkepäivien varaan ei voi pelkästään laskea, vaikka niilläkin on tärkeä tehtävänsä hyvinvoinnin kannalta. Palautumisvajetta ei saisi kertyä työssä mutta ei myöskään vapaalla.

Parhaat työpaikat rakentavat käytäntöjä, joiden avulla tuetaan jaksamista sekä työssä että yksityiselämässä. Työaikajoustot, etätyömahdollisuus, toimenkuvien rajaus tai muutos, työn uudelleen organisointi, valmennus, työnohjaus, mentorointi ja työterveyshuollon tukipalvelut ovat näistä esimerkkejä. On tärkeää huolehtia siitä, että jokaisen työntekijän voimavarat ja osaaminen ovat riittävät suhteessa työn vaatimuksiin. Ilmapiirin on oltava psykologisesti turvallinen, jotta kuormittavat tilanteet uskalletaan ottaa puheeksi. Lisäksi on syytä varmistaa, että kuormitushuippujen jälkeen jokaisella on mahdollisuus riittävään palautumiseen, jotta voimavaroja jää myös täysipainoiseen vapaa-aikaan ja uneen.

Yhteiskunnan arvot, rakenteet ja toimintatavat heijastuvat työelämään niin hyvässä kuin pahassa. Jokainen yksilö on kuitenkin avaintoimija oman ja läheistensä hyvinvoinnin edistämisessä ja uupumisen ehkäisyssä. Systeemivaikutus saadaan, kun jokainen ponnistelee paremman ja vähemmän uuvuttavan työn ja elämän puolesta, omien resurssiensa ja asemansa puitteissa.

Päivi Rauramo

johtava asiantuntija

Työturvallisuuskeskus

