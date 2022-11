Nuorten näköalattomuus johtaa epätoivoon ja epätoivo rikollisuuteen.

Vuodesta ja vaaleista toiseen sosiaalihuolto jää terveydenhuollon jalkoihin, vaikka sen laiminlyönnit on ollut nähtävissä jo pitkään. Toimiva sosiaalityö on se viimeinen verkko, joka pitää ihmisen yhteiskunnassa kiinni. Se on työtä, jota harvoin näemme otsikoissa, mutta joka ylläpitää yhteiskuntarauhaa.

Viime aikoina on puhuttanut etenkin lisääntynyt nuorisorikollisuus. Tähän on tarjottu lääkkeeksi muun muassa kovempia rangaistuksia, vaikka niiden toimivuudesta ei ole mitään näyttöä. Tuntuu, että tärkeämpää on näyttäytyä rikollisuutta vastaan kovalta kuin saada jotain aikaan.

Nuorisorikollisuus on kasvanut rinta rinnan lastensuojelun kriisin kanssa. Me olemme laiminlyöneet lastensuojelun resurssipulan jo vuosikausia. Nyt niitämme sitä, mitä olemme vuosia kylväneet. Tilanne on paikoin niin paha, että perhepalveluista ei oteta asiakkaita lastensuojeluun. Tämä on muun ongelmallisuutensa lisäksi myös laitonta. Lastensuojelu on tarveperustainen subjektiivinen oikeus, ei harkinnanvaraista.

Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön välinen rajapinta on paikoin hyvin hauras. Vaikeassa tilanteessa oleva nuori saattaa yhdessä yössä menettää merkittävät turvaverkot. Kaikki kun eivät pääse jälkihuollon piiriin.

Nuorissa muutokset näkyvät kaikista nopeimmin. Näköalattomuus johtaa epätoivoon ja epätoivo rikollisuuteen. Tätä kriisiä ei ratkota pelotteilla vaan toivolla. Kovemmat rangaistukset eivät ehkäise ainuttakaan sellaista rikosta, joiden taustalla on toivottomuus. Huomattava osa rikollisuuteen ajautuneista nuorista on joutunut läpi elämänsä aikuisten laiminlyömäksi.

Jengiytyminen ja nuorisorikollisuuden kasvu ovat estettävissä paremmalla sosiaalityön resurssoinnilla. Tähän olisi jo herättävä.

Perttu Jussila

aluevaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen (vihr)

Tampere

