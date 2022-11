Jos pato purettaisiin, joen virtausta ei riittäisi enää kunnolla itähaaraan, joka toimii tällä hetkellä hyvin kalojen vaellusreittinä.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on kiistelty vuosia.

Helsingin Sanomat kirjoitti (1.11.) Hiitolanjoen Lahnasenkosken voimalaitospadon purkamisesta, jonka tarkoituksena on ollut palauttaa joki luonnontilaan. Kosken ennallistamisella onkin saatu paljon hyvää aikaan, sillä kalakanta joessa on elpynyt eikä voimaloilla ole ollut juurikaan energiapoliittista merkitystä.

Juttua varten oli haastateltu myös kala-aktivisti Jasper Pääkköstä, joka on ajanut jo pitkään Helsingin Vanhankaupunginkosken padon purkamista. Hänen mukaansa hankkeen vastustaminen on ”romanttista teollisuushistorian ihannointia”.

Pääkkösen näkemys ja purkuhankkeen mielekkyys ovat ongelmallisia monessakin mielessä. Vanhankaupunginkoski eroaa merkittävästi ei-urbaaneista voimalaitoskohteista ja ennallistamishankkeista.

Ensiksikin purkaminen ei parantaisi kalojen oloja. Jos pato purettaisiin, joen virtausta ei riittäisi enää kunnolla itähaaraan, joka toimii tällä hetkellä hyvin kalojen vaellusreittinä. Koska länsikoskella on pituutta vain alle puolet itäkosken mitasta, padon purkamisen jälkeen siitä tulisi jyrkkä, lyhyt ja monille kalalajeille mahdoton vesireitti.

Jotta kala saataisiin nousemaan läntistä haaraa kuten tällä hetkellä itähaaraa, väylää pitäisi loiventaa ja pidentää. Tämä puolestaan vaatisi runsasta louhimista ja maansiirtoa.

Koska veden korkeus laskisi padon purkamisen myötä, itähaaran merkitys kalojen nousuväylänä loppuisi ja Pikkukosken uimarannan pelastaminen vaatisi yhden tai useamman välipadon rakentamisen. Kustannukset olisivat mittavat.

Toiseksi Pääkkösen näkemykset Suomen ja Helsingin kulttuuri- ja teollisuusperinnöstä ovat epähistoriallisia. Vesivoimaa on käytetty paikalla jo 1500-luvulta lähtien. Pato on osa Vantaanjoen suun eheänä säilynyttä kulttuuriympäristöä, jonka vesilaitokset Museovirasto on listannut valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon.

Lyhyesti: aloite Vanhankaupunginkosken padon purkamisesta on historiaton, hyödytön ja hintava hanke. Vanhankaupunginkoski on jo nyt siinä tilassa, mihin Hiitolanjoki palautetaan.

Klaus Lindgren

Annele Holm-Louhelainen

Ilpo Pajunen

Helsinki

