Vesivoima on ainoa päästötön säätövoima

Miksi ihmeessä lohien on päästävä kutemaan juuri niihin jokiin, joissa on voimaloita?

Hesarissa (1.11.) riemuittiin siitä, että Lahnasenkosken pato on purettu ja lohet ovat palanneet sinne. Lohi elää noin 13-vuotiaaksi, ja voimala patoineen toimi yli sata vuotta. Uskomus siitä, että lohi palaa aina kutemaan siihen jokeen, josta se on lähtöisin, ei näytä olevan aukoton. Jostain on löytynyt toinen kutupaikka, ja nämä lohet eivät ole palanneet sinne.

Vesivoima on ainoa päästötön säätövoima. Sitä tarvitaan jatkossakin aina silloin, kun tuuli- ja aurinkovoimaa ei ole riittävästi saatavilla. Miksi ihmeessä lohien on päästävä kutemaan juuri niihin jokiin, joissa on voimaloita? Onko se niin arvokas asia, että sen takia kannattaa edistää ilmastonmuutosta tuhoamalla vesivoimaloita?

Ilmaston näkökulmasta vesivoimaloita ei pitäisi purkaa vaan rakentaa lisää siihen saakka kunnes keksitään niiden korvaajaksi jokin muu energiantuotantomuoto, joka soveltuu säätövoimaksi.

Markku Lönnqvist

eläkeläinen, Sipoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.