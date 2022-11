Yliopistollisilla hyvinvointialueilla tehtävä tutkimus tukee yritystoimintaa, elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.

Investointi tutkimukseen ei ole rasite. Tutkimusnäyttö on edellytys alhaisen vaikuttavuuden hoitojen tunnistamiselle ja karsimiselle sekä kustannusvaikuttavien hoitojen kehittämiselle ja käyttöönotolle.

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdyn selvityksen mukaan tutkimustoimintaan panostaminen on kannattavaa: jokainen tutkimukseen sijoitettu euro palautuu lähes nelinkertaisena. Kustannusvaikuttavien hoitomuotojen kehittäminen ja käyttöönotto lisää laadukkaita elinvuosia, takaa terveyden ja hyvinvoinnin oikeudenmukaisen jakautumisen sekä mahdollistaa terveyspalvelujärjestelmän toiminnan tehostamisen laadun siitä kärsimättä.

Esimerkki tästä on kuvattu Lääkärilehdessä (21.10.): ”Vain laadukkaat tutkimukset voivat kertoa, mitä leikkauksia meidän kannattaisi tehdä. Tutkimus voikin olla tehokkaampaa leikkausjonon purkua kuin palvelusetelit ja lisätyösopimukset. Polven nivelkierukan osapoistoleikkausten jonot eivät hävinneet tuotantotaloudellisen tehostamisen keinoin vaan lumekontrolloidun tutkimuksen vaikutuksesta.”

Vähäisen tutkimushoitaja- ja tutkijalääkäriresursoinnin takia Suomi on menestynyt kilpailussa kliinisistä lääketutkimuksista huonosti. Tästä huolimatta ne tuovat terveydenhuoltojärjestelmään vuosittain kymmenien miljoonien eurojen suoran hyödyn ja arviolta yli sadan miljoonan euron toiminnallisen ja terveyshyödyn. On tärkeää, että esimerkiksi syöpäpotilaat voivat osallistua mahdollisesti henkeä pelastaviin tai elinaikaa pidentäviin lääketutkimuksiin jopa vuosia ennen kuin tutkittavat lääkkeet ovat yleisesti saatavilla. Terveystasa-arvon kannalta on tärkeää, että tämä on mahdollista koko Suomessa.

” Vaikeina aikoina vaaditaan rohkeutta ja strategista viisautta.

Yliopistollisilla hyvinvointialueilla tehtävä tutkimus tukee yritystoimintaa, elinvoimaisuutta ja työllisyyttä. Määrätietoinen politiikka terveysteknologian ja terveysalan innovaatioekosysteemien kehittämiseksi on kasvattanut Suomen kilpailukykyä. Vastaavaa politiikkaa on suositeltavaa jatkaa myös hyvinvointialueilla. Tutkimus tulee nähdä yhtenä hyvinvointialueen perustehtävistä ja keskeisenä osana strategiaa.

Yliopistollisten hyvinvointialueiden kannattaa lisätä tutkimuksen resursointia, jotta palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti. Vaikeina aikoina vaaditaan rohkeutta ja strategista viisautta. Hyvinvointialueita käynnistettäessä emme saa lyhytnäköisillä leikkauksilla tuhota niiden menestymisen edellytyksiä ja terveydenhuollon laatua.

Tutkimustoiminnan alasajo estäisi terveyspalvelujärjestelmän tehostamisen, laadun ja vetovoiman kehittämisen sekä rahoituspohjan laajentamisen ja olisi siten suuri strateginen virhe, jonka korjaaminen tulisi kestämään vuosikymmeniä.

Juha Töyräs

tutkimus- ja innovaatiojohtaja, professori

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Taneli Raivio

tutkimusjohtaja, professori

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

