Suomi rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Minulle myönnettiin viime itsenäisyyspäivänä Pro Finlandia -mitali. Toivoin, että Pro Finlandia olisi myös Pro Saamenmaa: että meille saamelaisille tärkeä saamelaiskäräjälain uudistus toteutuisi ja uusi kaivoslaki antaisi päätäntävallan saamelaiskäräjille koskien saamelaisalueen kaivostoimintaa. Valitettavasti näyttää siltä, että olin toiveineni täysin väärässä.

Oma edesmennyt isäni oli mukana saamelaispolitiikassa. Nyt olen syvästi huolestuneena seurannut saamelaiskäräjälain uudistusprosessia. Tälläkin sekunnilla Suomi rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Muun muassa YK:n ihmisoikeuskomitea, YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea ja Amnesty ovat vaatineet saamelaiskäräjälain uudistamista. Lakiuudistuksen suurimpina jarruttajina ovat keskustapuolue ja Lapin kansanedustajat; joukko suomalaisia.

Suomi näyttäytyy minulle rasistisena valtiona, joka edelleen kolonialisoi alkuperäiskansaansa lainsäädännön ja maankäytön hallinnan keinoin. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon on nykyisen lain porsaanreiän takia tunkeutumassa suuri joukko saamelaisiksi itseään väittäviä suomalaisia. Näin varastetaan alkuperäiskansan identiteetti ja tehdään saamelaiskäräjistä suomalaiskäräjät.

Olisi Suomenkin etu, että se korjaisi nämä ihmisoikeusloukkaukset, jotka liittyvät saamelaisten itsemääräämisoikeuteen. Mitalit voi aina palauttaa, mutta alkuperäiskansaa, joka on lainsäädännön keinoin sulautettu valtaväestöön, ei voi enää ”palauttaa”. Muutaman sadan vuoden kuluttua sitten ihmetellään, että minne saamelaiset oikein katosivat? Vastaus on tässä hetkessä.

Saamelaiskäräjälakiesitys on tuotava eduskunnan käsittelyyn. Pääministeri Sanna Marin (sd) on pahoitellut sitä, ettei tätä lakiesitystä ole pystytty viemään eteenpäin. Pahoittelut eivät kuitenkaan valitettavasti auta. Muitakin lakiesityksiä on tuotu eduskunnan käsittelyyn ilman hallituspuolueiden yksimielisyyttä. Miksi ei tätä?

Liian usein meidät saamelaiset muistetaan vain juhlapuheissa, mutta sitten kun pitäisi oikeasti tehdä asioita, jotka ovat elintärkeitä kansamme säilymisen ja itsemääräämisoikeuden kannalta, kaikki kauniit puheet unohtuvat. Saamelaiset ovat Suomen sokea piste.

Marja Helander

saamelainen kuvataiteilija, Pro Finlandia -mitalisti, Helsinki

