Savon Sanomat kommentoi valtiovarainministeriön työryhmän raporttia, jossa pohditaan julkisen talouden ohjauksen kehittämistä.

”Raportti tukistaa poliitikkoja. Työryhmän mielestä julkisen talouden ohjauskehikon uskottavuus on rapautunut. Tottahan se on. Kun kehyksistä on kerran tingitty, kynnyksen ylittäminen on seuraavalla kerralla helpompaa, ellei sitä tietoisesti tehdä yhtä vaikeaksi kuin ennen.”

”Kynnystä on siis korjattava. Korjaustyössä on vain muistettava, miten koronapandemian vaikutukset ja vaikutusten pelko pakottivat reagoimaan voimakkaasti. Samoin Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Suomen oli pakko ryhtyä toimiin, jotka lisäsivät julkisen talouden epätasapainoa.”

”Suuret kriisit osoittavat, miten joskus eteen tulee asioita, joihin ei voi Suomessa vaikuttaa. On vain reagoitava. Sen vuoksi julkisessa taloudessa ei ole mahdollista sitoa peräsintä, jos kohta ei siitä voi irtikään päästää. Myrskyssä tai vastatuulessa eteenpäin päästäkseen on luovittava, etsittävä väyliä edetä kohti alkuperäistä päämäärää.”

”Julkisen talouden kestävyys on hyvinvointivaltion ylläpitämisen edellytys ja ehto pitkällä aikavälillä. On siis tärkeää, mitä hallitusohjelmassa on sovittu, mutta sitäkin tärkeämpää on pääministerin ja valtiovarainministerin yhteistyö, kuten työryhmän kuulemat asiantuntijat raportin liitteessä osuvasti muistuttavat.”

Kauppalehti toteaa, että työryhmän päämääränä on saada valtion ja muun julkisen sektorin velkaantumisen kasvu kuriin 2020-luvulla.

”Mika Niemelän vetämän työryhmän kovin ehdotus on poliitikkoja sitova velkakestävyysohjelma, jossa hallitusneuvottelujen lähtökohtana tulisi olla useamman vaalikauden ajanjaksolle sovittu velkakestävyyden tavoite. Siten hallituskumppanien pitäisi aina hallitusta muodostaessaan kirjata hallitusohjelmaan miljardien eurojen suuruinen lista leikkauksista ja muista toimenpiteistä, joilla velan määrää saadaan vähennettyä ja vähintään velanottoa hidastettua.”

”Poliittisesti kovin vaatimus olisi se, että hallituksen pitäisi luopua esimerkiksi hallitusohjelman tavoitteista, jos velkaohjelma on jäämässä tavoitellusta. Tavoitteessa pitäisi pysyä suhdanteista piittaamatta.”

”Ydinkysymys on jatkossa, miten tosissaan poliitikot ottavat ministeriön näkemykset budjettien velkakestävyyden tärkeydestä. Työryhmähän rajoittaisi samalla poliitikkojen valtaa rahankäytössä.”

”Ministeriön työryhmän esitykset tulevat nyt poliitikkojen purtavaksi. Viimeistään kevään vaalien jälkeen nähdään, miten niille tulee käymään.”