Jos Espoo ”säästää” lapsista, hinnan maksavat lapset ja perheet: yksinäisyys ja uupumus lisääntyvät.

Espoo on leikkaamassa lapsiperheiltä.

Vanhin lapseni menee ensi vuonna ensimmäiselle luokalle Espoossa. Jos Espoon säästösuunnitelmat toteutuvat, mihinkään espoolaiseen kouluun ei palkata uusia opettajia tai avustajia, vaikka lapsia on edellisvuotta enemmän.

Lisäksi kirjastoja lakkautetaan, alle kouluikäisten kerhot käytännössä lakkaavat kokonaan, samoin avoimet asukaspuistot, joissa on ohjattua iltapäivätoimintaa lapsille. Myös kotihoidon Espoo-lisä rajataan 2,5-vuotiaista alle 1,5-vuotiaisiin lapsiin (HS 3.11.). Olen surullinen ja raivoissani. Kyse on arvovalinnoista. Espoossa lapset eivät saa maksaa.

Kun vanhin lapseni oli kaksivuotias, hän oli kaupungin kerhossa. Se oli minulle henkireikä. Kaksi kertaa viikossa kahden tunnin ajan sain hoitaa omia asioitani. Kerhon jälkeen jäimme syömään omia eväitämme asukaspuiston tiloihin. Sain sieltä monta ystävää. Tämän kaiken Espoo on viemässä pois nykyisiltä ja tulevilta äideiltä.

Jos Espoo ”säästää” lapsista, hinnan maksavat lapset ja perheet: yksinäisyys ja uupumus lisääntyvät. Hinnan maksavat uupuneet opettajat ja oppilaat, jotka jäävät opettajan apua vaille.

Oman lapseni eskariryhmässä toinen ohjaaja on vaihtunut jo kolmesti, ja joulun jälkeen ryhmä on taas vailla ohjaajaa. Työntekijäpula ei helpotu näillä säästötoimilla. Kuitenkin Espoo sanoo omassa strategiassaan seuraavaa: ”Espoosta tehdään Suomen paras kaupunki lapsille, nuorille, lapsiperheille ja aikuisoppijoille.” Lisäksi Espoo on ”oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki”.

Espoolaiset päättäjät: Älkää puhuko yhtä ja tehkö toista. Tehkää Espoosta oikeasti Suomen paras kaupunki lapsille.

Laura Suvilehto

äidinkielen opettaja, kotiäiti, Espoo

