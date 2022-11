Puhelinpalveluihin on pesiytynyt asiakkaan ajasta ja tarpeista piittaamaton kulttuuri.

Digiaika on tuonut paljon kehitystä yhteyksien pitoon, mutta yksi alue on taantunut: puhelinyhteys virastoihin ja yrityksiin on nykyään monen mutkan takana. Jo puhelinnumeron löytäminen on vaivalloista. Sen jälkeen alkavat uudet haasteet. Soittaessasi saat ensimmäiseksi korvaasi vihlovaa musiikkia, jonka katkaisee aika ajoin kuulutus ”tilapäisestä ruuhkasta”: ”Olet jonossa” ja sinuun luvataan ottaa yhteyttä ”mahdollisimman pian”.

Nauhoitettu viesti toistuu yhä uudelleen, ja pahimmillaan joudut odottamaan yhteyttä kohtuuttoman kauan. Kun lopulta yhteyden saatuasi turhautuneena ilmoitat viiveestä, pahoittelee puhelun vastaanottaja tapahtunutta. Olen kuullut pahoitteluita lähes jokaisen puhelun yhteydessä, mutta mitään korjaavia toimia ei tunnu tapahtuvan.

Yhteyden jouduttamiseksi on kehitetty takaisinsoittopalvelu. Terveyskeskuksessani tämä järjestely toimii kohtalaisen hyvin. Esimerkkinä heikosta palvelusta olkoon tuore yhteydenottoyritys yksityiseen terveysalan yritykseen. Odotin takaisinsoittoa lähes kaksi tuntia. Soiton vihdoin tullessa olin tilanteessa, jossa minun oli vaikea ryhtyä selvittämään asiaani.

Kirsti Pesonen

Helsinki

