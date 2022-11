Rautakaupasta tervanauhan saa muutamalla eurolla.

Valohäntäpeura on tuttu näky myös pihoilla.

Mielipidesivuilla on kirjoitettu hirvieläinten haitoista pihoilla (muun muassa Maila Klemettinen HS 28.10.). Meidän torpallammme Raaseporin Tenholassa hirvieläimet käyvät päivittäin syömässä ruohoa niityltä, mikä on vain hyvä asia. Ne eivät kuitenkaan enää tule metrin korkuisten aitojen yli kasvimaille, koska aidan yläreunassa on ollut muutaman vuoden ajan tervanauha. Eläimet eivät koske myöskään kukkapenkkiin, jonka poikki kulkee tervanauha. Rautakaupasta tervanauhan saa muutamalla eurolla.

Eräs asiantuntijalta vaikuttava lajitoveri kertoi arvelevansa, että eläimillä saattaa olla metsäpaloihin viittaava varoitusgeeni, jonka vuoksi itsesäilytysvaisto pitäisi ne etäällä myös tervanauhoista.

Mikko Pyhälä

suurlähettiläs emeritus, tietokirjailija

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.