Viikon puheenaiheet

1) Menot ja tulot

Valtiovarainministeriön työryhmä esitteli omia ehdotuksiaan, joilla Suomen velkaantuminen saataisiin kuriin. Työryhmä toivoi, että puolueet sitoutuisivat kurinalaiseen talouspolitiikkaan, joka pitkällä aikavälillä saattaisi hiljalleen menot ja tulot tasapainoon.

Ehdotukset saivat sekä kiitosta että moitteita. Moitteita tuli erityisesti vasemmistosta: virkamiesten kuvailtiin tulleen politiikan tontille.

2) Saksa ja Kiina

Saksan liittokansleri Olaf Scholz matkusti Kiinaan tapaamaan Kiinan johtajia. Mukana oli iso liikemiesvaltuuskunta. Saksalaisille yrityksille Kiina on erittäin tärkeä markkina.

Samaan aikaan muu Eurooppa yrittää muuttaa suhtautumistaan Kiinaan. Hyväuskoisuuden aika on ohi, ja sidoksia Kiinaan yritetään katkoa. Scholzin reissu sai monet muistamaan tiivistyksen, jonka mukaan Saksa on valtioksi naamioitunut yritys.

3) Elon Musk

Twitterin siirtyminen miljardööri Elon Muskin hallintaan viritti keskustelun siitä, mitä on sananvapaus ja -vastuu. Muskin on pelätty pyyhkäisevän pois varsinkin vastuuseen kuuluvat osat. Pahoja enteitä luettiin siitä, että Musk antoi yhtiön johdolle potkut ja aloitti lehtitietojen mukaan perjantaina laajat irtisanomiset Twitterissä. Seuraavaksi seurataan, moniko Twitterin käyttäjä irtisanoo itsensä Twitteristä. Jos joukko on iso, tappiollisesta yhtiöstä tulee hyvin todennäköisesti vielä tappiollisempi.